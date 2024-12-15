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《黑悟空》未獲「最佳遊戲」　製作人：不懂評選標準「我白來了」

▲▼《黑神話：悟空》8月20日正式上線。（圖／翻攝自觀察者網）

▲大陸網友對《黑神話：悟空》寄與厚望。（圖／翻攝遊戲科學）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》未獲TGA（The Game Awards）大獎「年度最佳遊戲」，引起眾多大陸網友不滿。《黑神話：悟空》製作人馮驥14日晚間也在微博發文表示，「真沒搞明白這次年度遊戲的評選標準是啥，我特麼白來了！」

馮驥提到，他從很多玩家的言論中看到了強烈的不滿情緒，看到了不甘與不爽，「我完全能理解這些不甘，同感這些不爽，因為我知道這些情緒的背後，不是痛苦與惡意，而是自尊與自信。」

馮驥指出，如此自信卻沒得到他人的認可，有點脾氣，很正常，「我其實……比你們更自信（參考我在知乎的第一個回答），年度遊戲登台的演講詞兩年前就寫好了，居然沒用上。」

▼遊戲科學CEO、《黑神話：悟空》製作人馮驥。（圖／翻攝微博）

▲▼《黑神話：悟空》製作人馮驥。（圖／翻攝微博）

馮驥說，「今天輸了，明天還可能會輸，可那又如何？影響結果的因子太複雜，所以結果必然是不確定的。我們唯一能確定的是選擇自己在做什麼——做具體的事，做困難的事，做相信的事。在做這些，當然應該自信。」

馮驥提到，有人說，一個從沒做過單機的團隊，做的第一款單機遊戲取得如此的成績，是一個小概率的偶然事件，未來也很難複製，「我想說這不是什麼偶然，這是一個中國的文化，中國的人才，中國的營商環境，中國的遊戲產業，與全世界的廣大玩家一起碰撞出的必然結果。」

馮驥強調，「如果沒有早早就看到這個『必然』，我們不會如此堅定做出這個選擇。這不是賭，是順勢而為。」

馮驥還說，「最後，希望黑神話的這個故事，能夠給到某些還在迷茫中的人一點勇氣，讓更多在還在黑暗中摸索的人看到了一點光亮，然後以平常心繼續前行。」

TGA有遊戲界的奧斯卡之稱，每年最受矚目的大獎就屬「年度最佳遊戲」，今年獲提名的6款遊戲為：《宇宙機器人》、《小丑牌》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII：重生》、《暗喻幻想：ReFantazio》，最終由《宇宙機器人》拿下大獎。

▲▼陸產3A遊戲《黑神話：悟空》　預售3天賣破4億元。（圖／翻攝遊戲科學）

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