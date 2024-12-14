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台南善化圖書館攜手南消四大　消防小英雄我最夯

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防小英雄隆重登場囉，14日於台南善化文康育樂中心，由善化區公所與台南市消防局善化分隊共同辦理「消防小英雄」活動，開放網路報名幾分鐘立即額滿，非常受到家長和小朋友的喜愛。

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次由榮獲績優殊榮的善化圖書館統籌活動，邀請政風室及善化消防隊共同舉辦親子闖關活動。藉由話劇表演開場並設計5個精彩的關卡「搶救安妮大作戰」、「消防小尖兵我最靛」、「滅火最前線」、「逃生小英雄」、「反詐大補帖」，除了試穿帥氣的小消防員服裝，還可以從遊戲中體驗刺激的消防工作。活動富知識及趣味性，藉由此次親子體驗，讓民眾和兒童更加了解防災、防震及反詐騙等相關知識，讓大小朋友在遊戲中加深了正確的防災觀念。

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保指出，目前已是第二次與善化圖書館合作，每次報名狀況皆十分踴躍。此次宣導著重滅火器使用、住警器設置、居家防火、CPR操作、地震應變、CO中毒防範、液化石油氣及爆竹煙火等相關防火觀念，透過親子共學，讓大小朋友在遊戲中加深了正確的防災概念。

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，目前面臨少子化問題，每個孩子都是家中的寶貝，藉由親子活動，由父母帶著孩子一起學習，不僅成功推廣防火觀念，更能提升家庭防災意識。另外呼籲冷氣團來襲，請民眾依安裝環境選用正確型式熱水器，室內應保持通風，以免發生一氧化碳中毒。

▲台南市善化區公所與台南市消防局善化分隊，共同辦理「消防小英雄」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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