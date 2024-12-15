上海副市長明抵台參加雙城！北市警防抗議衝突　機場部署85名警力

▲台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計在16、17日登場，此次上海市副市長華源預計出席在圓山飯店登場的晚宴、晶華酒店的主論壇，以及參訪廣慈博愛園區、台北大巨蛋。而台北市警察局也嚴陣以待，機場入境動用85名警力、主論壇當天則部署90名警力，其他參訪及用餐行程也有2組8人行動維安小組出勤。

雙城論壇預計在16、17日登場，包括華源在內的主團預計在16日中午抵達機場，預計由台北市副市長林奕華接機，而當晚出席位於圓山飯店的晚宴，台北市蔣萬安也將出席，並且致詞、互贈禮物。在市政參訪部分，華源一行人也預計在這2天參訪廣慈博愛園區、台北大巨蛋。

16日部分，蔣萬安與華源將於上午參加在晶華酒店舉辦的主論壇，為求「對等尊嚴」，由林奕華與華源輪流致詞、簽署MOU（備忘錄）「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

另外，由於16日晚宴屬於台北市政府方宴請，因此上海方也將按照禮數，17日中午在台北市某飯店回請台北市政府。

而此次雙城論壇，除了是蔣萬安上任後第一次主辦（去年為上海方主辦），還是總統賴清德就職後的第一場兩岸官方交流，然而賴上任後台海緊張局勢不斷加劇，中共軍演不斷，近期還在台灣周遭海域及東海、南海部署近90艘海軍及海警艦艇；陸委會日前還祭出鐵腕，13日拒絕讓部分上海先遣團入境，其中包括陸媒在內。

面對兩岸氛圍不佳，國民黨台北市議員秦慧珠日前關心雙城維安問題，台北市警察局長李西河透露，已經收到會有歡迎的人、抗議的人到場的資料，因此會劃設「意見表達區」讓雙方各自表述，也讓進來的貴賓不受干擾。

針對華源此行來台的警力部署，台北市警察局表示，12月16日從機場入境使用85名警力、圓山飯店晚宴則有30名警力；12月17日晶華酒店的主論壇部分，共出動90名警力，而17日機場出境則有30名警力，上揭使用警力總數計235名（人次），其他參訪點及用餐行程，由行動維安小組2組8人負責安全維護工作。

台北市警察局表示，本局統合本局警力，視情資及現場狀況，滾動式調整勤務規劃，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保參訪團人身安全無訛。