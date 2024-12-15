一貫道信徒被捕　海基會請北市府多點人性：他們不是台北市民？

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇上請陸方釋放被捕的3名台灣一貫道道親，遭台北市政府及國民黨北市議員質疑「沒管道救人」。對此，海基會14日下午表示，請北市府相關官員保持多一點基本人性，「這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？」

海基會提到，有關台灣一貫道道親在陸被捕一事，海基會於接獲陳情後，就本於職責在第一時間與家屬會面並協助家屬，同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



海基會指出，對岸將本案視作高度機密，直到昨天海基會記者會後才匆匆回覆，「台北市政府與國民黨籍市議員，針對本案的相關回覆，似乎表示這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？」

海基會強調，海基會當然有各種不同管道，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持。」

國台辦13日下午證實，台灣3名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。根據大陸刑法第300條，「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施。」情節嚴重可處七年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產。