　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一貫道信徒被捕　海基會請北市府多點人性：他們不是台北市民？

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇上請陸方釋放被捕的3名台灣一貫道道親，遭台北市政府及國民黨北市議員質疑「沒管道救人」。對此，海基會14日下午表示，請北市府相關官員保持多一點基本人性，「這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？」

海基會提到，有關台灣一貫道道親在陸被捕一事，海基會於接獲陳情後，就本於職責在第一時間與家屬會面並協助家屬，同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方。

▼台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

海基會指出，對岸將本案視作高度機密，直到昨天海基會記者會後才匆匆回覆，「台北市政府與國民黨籍市議員，針對本案的相關回覆，似乎表示這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？」

海基會強調，海基會當然有各種不同管道，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持。」

國台辦13日下午證實，台灣3名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。根據大陸刑法第300條，「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施。」情節嚴重可處七年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷！　師生崩潰：不想喝了
不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」
台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污
台灣尪生死不明！陸女在澳洲遭棄屍　警公布畫面
琵琶女神控性騷！　多米多羅判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍強推3法案致綠白合？　李彥秀：民進黨只是想要裂解在野力量

雙城論壇明登場！李驍東訪貓空曝「還不錯」　笑讚「台灣茶非常好喝」

藍嗆「昨日尹錫悅，明日賴清德」　綠委：朱立倫應制止

一貫道信徒被捕　海基會請北市府多點人性：他們不是台北市民？

ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇　64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話

羈押謝宜容不是重點！　張禹宣曝檢調要查的是「後面這人」

羅文嘉要雙城論壇救一貫道信徒　國民黨開嗆：史上最廢海基會

傅崐萁喊「提高罷免門檻」必過　綠委勸藍營罷免傅「否則一人毀全黨」

揭穿廖福特蓋違建！　徐巧芯收「鄰居」送花籃讚：感謝揭露真面目

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

智利規模6.4地震！　全國一半地區狂晃45秒

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

藍強推3法案致綠白合？　李彥秀：民進黨只是想要裂解在野力量

雙城論壇明登場！李驍東訪貓空曝「還不錯」　笑讚「台灣茶非常好喝」

藍嗆「昨日尹錫悅，明日賴清德」　綠委：朱立倫應制止

一貫道信徒被捕　海基會請北市府多點人性：他們不是台北市民？

ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇　64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話

羈押謝宜容不是重點！　張禹宣曝檢調要查的是「後面這人」

羅文嘉要雙城論壇救一貫道信徒　國民黨開嗆：史上最廢海基會

傅崐萁喊「提高罷免門檻」必過　綠委勸藍營罷免傅「否則一人毀全黨」

揭穿廖福特蓋違建！　徐巧芯收「鄰居」送花籃讚：感謝揭露真面目

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

藍強推3法案致綠白合？　李彥秀：民進黨只是想要裂解在野力量

字母哥準大三元領軍　公鹿勇闖NBA盃冠軍賽

深田詠美「最高月收」數字驚人！　自爆私密8件事…連番號都說了

驚險瞬間！屏東20歲男疲勞駕駛　猛撞路旁6車嚇壞路人

貸款緊箍咒！收租型商辦買氣墜　業者曝：利率飆破3%

尹錫悅彈劾通過「下個輪到總理」？　在野黨魁李在明回應了

饒舌歌手反擊道奇工具人嘲諷　暗批大谷薪資不及索托有原因

100m外有斑馬線...台中婦橫越6車道遭機車撞飛！倒楣騎士也摔傷

周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

羈押謝宜容不是重點！　張禹宣曝檢調要查的是「後面這人」

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

一貫道信徒被捕　海基會問北市府：他們不是台北市民？

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

傅崐萁喊「提高罷免門檻」必過　綠委勸藍營罷免傅「否則一人毀全黨」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

羅文嘉要雙城論壇救一貫道信徒　國民黨開嗆：史上最廢海基會

揭穿廖福特蓋違建！　徐巧芯收「鄰居」送花籃讚：感謝揭露真面目

ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

高虹安「鄰家姊姊」造型曝光！粉絲狂讚

藍嗆「昨日尹錫悅，明日賴清德」　綠委：朱立倫應制止

今年度國營事業預算三讀　規模6兆、大砍火力發電和就安基金

點名民進黨蘇系「這個人」戰新北！　吳子嘉分析：當選機會非常大

更多熱門

相關新聞

羅文嘉要雙城論壇救一貫道信徒　國民黨開嗆：史上最廢海基會

羅文嘉要雙城論壇救一貫道信徒　國民黨開嗆：史上最廢海基會

雙城論壇將於17日登場，但上海市台辦主任金梅等11名「涉台官員」遭陸委會審核未過；海基會秘書長羅文嘉也提及，有3名一貫道道親在大陸遭逮捕，呼籲台北市長蔣萬安，可藉由雙城論壇向陸方提及此事。對此，國民黨中央開轟，史上最廢海基會竟要依賴雙城論壇與陸方溝通，羅文嘉的廢話顯露賴清德無力保護國人安全。

蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生

蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生

雙城論壇陸委會否決陸媒來台　許宇甄：民進黨比共產黨還要共產黨

雙城論壇陸委會否決陸媒來台　許宇甄：民進黨比共產黨還要共產黨

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

羅文嘉喊話雙城論壇救一貫道信徒　林奕華酸：溝通管道全沒了？

羅文嘉喊話雙城論壇救一貫道信徒　林奕華酸：溝通管道全沒了？

關鍵字：

一貫道信徒台北市府雙城論壇海基會蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

陸女移民遭棄屍　老公「來自台灣」已失蹤

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

保溫杯品牌Stanley緊急召回260萬支產品！

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面