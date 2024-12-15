北韓士兵朝俄羅斯部隊開火！　烏軍：語言不通

▲2024年10月18日網路流傳的影片顯示，北韓軍隊在俄羅斯受訓。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局（HUR）14日宣稱，北韓在俄羅斯庫斯克州與俄軍並肩作戰時誤擊友軍，造成俄軍部隊8名成員身亡，原因為俄羅斯與北韓部隊之間的語言溝通不良。

烏克蘭國防部情報總局透過官方Telegram帳號發文表示，在庫斯克州（Kursk）的戰場上，有一群北韓士兵朝幫俄羅斯作戰的車臣特種部隊阿赫馬特（Chechen Akhmat unit）成員開火，殺死8名俄軍人員。基輔獨立報無法核實上述訊息，在消息曝光之前，烏克蘭總統澤倫斯基14日說，有大量北韓軍隊已經加入俄羅斯在庫斯克地區的突襲行動。

烏克蘭估計，截至12月14日，約有200名與俄羅斯、北韓部隊作戰的武裝人員喪生。此前澤倫斯基稱北韓部隊出現明顯戰損，但並未提供具體數字。

西方官員與烏克蘭先前警告，已有超過1萬名北韓兵力在庫斯克州集結，旨在協助俄羅斯驅逐當地的烏軍。依據烏克蘭國防部情報總局的說法，俄軍在北韓兵力部署區制定特別協議，俄兵進入這些地方之前必須接受檢查，手機、電子設備都會被沒收。

據傳北韓兵力首次與烏軍交戰的時間點落在2024年11月初。澤倫斯基表示，北韓部隊尚未部署至前線其他地區，但情況可能隨時改變。