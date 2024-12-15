伊朗官員：敘利亞阿薩德垮台前　抱怨土耳其加強支持反抗軍

▲阿薩德垮台後逃去俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）在政權垮台前的最後幾天，曾向伊朗外長表達對土耳其支持反叛軍的不滿，2名伊朗官員近日向路透社透露相關內幕。阿薩德家族長達50年的統治於上周日宣告終結，阿薩德已逃往莫斯科，並獲得俄羅斯政府庇護。

路透報導，阿薩德本月2日與伊朗外長阿拉克奇（Abbas Araqchi）於大馬士革會晤時，對土耳其加強支持遜尼派反叛軍推翻其政權的行動表達強烈不滿。一名伊朗高級官員透露，阿拉克奇當時保證伊朗會繼續支持阿薩德，並承諾將此事向安卡拉反映。

次日，阿拉克奇與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）會面，向其表達德黑蘭對土耳其支持反叛軍行動的重大關切。一名伊朗官員表示，會談氣氛緊張，伊朗對土耳其與美國和以色列在中東地區的利益相通表達不滿，並傳遞了阿薩德的擔憂。

菲丹則反駁，認為敘利亞危機的根本原因在於阿薩德政權多年的壓迫統治和拒絕真正的和平談判。一名土耳其外交部消息人士否認菲丹曾直接指責阿薩德，並表示阿拉克奇並未帶來任何來自阿薩德的訊息。

菲丹在杜哈接受記者採訪時表示，阿薩德政權有過處理敘利亞問題的「寶貴時間」，卻未能有效利用，最終導致政權的「緩慢衰退與崩塌」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，阿薩德政權的倒台是美國和以色列計劃的結果。他同時提到，敘利亞的一個鄰國也參與其中並持續扮演著角色，雖然他未明確指出，但似乎是在暗指土耳其。