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日本麥當勞驚傳持刀捅殺！　2國中生1死1傷

▲日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本警察。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

日本福岡縣北九州市小倉南區一家速食店14日晚間發生一起兇殺案，一名男子持刀刺傷兩名初中生，其中15歲的女學生中島咲彩因傷勢過重不幸身亡，男學生受傷但意識清楚。警方已將此案列為謀殺案，並展開調查。

綜合日媒報導，警方消息指出，案發於日本時間14日晚間8時30分（台灣時間14日晚間7時30分），地點位於福岡縣北九州市小倉南區「麥當勞322德力店」。當時，兩名就讀當地中學三年級的男女學生在收銀台附近排隊時，遭到一名男子持刀襲擊。男子隨後逃逸，警方正全力追緝。

目擊者描述，兇嫌為約40歲男性，身高約170公分，中等身材，穿灰色上衣與黑色長褲，腳穿黃色鞋子。兇嫌進入店內後，在短時間內連續刺傷兩名學生。女學生被刺中腹部，男學生則腰部中刀，兩人隨後被送往醫院，女學生經搶救後仍宣告不治。

警方指出，受傷的男學生表示，他與兇嫌完全沒有交集，對兇嫌的動機感到疑惑。警方已成立專案調查小組，並在案發地區展開搜索。

事發地點位於北九州單軌電車德力公團前站附近，是一片商業區，周邊有多家餐飲店與商業設施。事件引發當地居民恐慌與不安。

住在案發地點附近的一名居民表示，「對於這樣的事件發生在中學生身上感到非常痛心。想到受害者家長的心情，真的難以承受。希望兇手能早日被逮捕，也希望類似的事件不要再發生。」

目前，警方正積極追查兇嫌行蹤，並呼籲目擊者提供線索，以早日將嫌犯繩之以法。

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