羅文嘉喊話雙城論壇救一貫道信徒　林奕華酸：溝通管道全沒了？

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者陳家祥翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣有3名一貫道信徒於10月上旬在中國被逮補，海基會副董事長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇期間要求中共放人，對此，北市副市長林奕華說，期待海基會副董事長羅文嘉趕快扮演好該有的角色，「否則這就代表，也許他們跟對岸溝通的管道可能是全部都沒有了」，所以才期待原來是市政平臺的雙城論壇做這件事。

國台辦13日下午證實，台灣3名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。對此，陸委會表示，對於本案遭中共關押的3名一貫道國人，政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。

林奕華表示，海基會羅文嘉副董事長講的非常好，這件事情很重要，「我們也期待海基會趕快扮演他應該要有的角色，趕快跟對岸溝通，海基會原來的功能就是非常重要」。

林奕華說，雙城論壇其實是市政平台，15年來就是在市政上，上海跟台北之間在市政彼此交流，所以這部分很明確就是市政平台，展現台灣應該要有的民主韌性。

林奕華也開酸，這部分期待羅文嘉副董事長，應該要趕快來進行，「否則這就代表可能也許他們跟對岸溝通的管道，可能是全部都沒有了」，所以才期待原來是市政平臺的雙城論壇，來做這樣一件事情。