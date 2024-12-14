　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：俄烏戰爭、台海潛在衝突加速無人機與AI發展

▲▼台海。（圖／路透）

▲台海情勢牽動全球。（圖／路透）

文／中央社倫敦13日綜合外電報導

俄烏戰爭及台海可能爆發衝突，促使無人系統和人工智慧（AI）迅速發展並應用，這些技術不僅改變戰爭的性質，也可能成為決定未來衝突結局的關鍵。

路透社報導，當俄羅斯的砲艇直升機和巡邏艦本月6日逼近烏克蘭的「海上寶貝」（Sea Baby）攻擊無人艇，並試圖在觸及目標前將其殲滅，卻遭遇令俄方不快的驚喜：這些無人艇開火反擊，似乎配備可自動瞄準並射擊的機關槍。

根據烏克蘭安全局（SBU）的說法，無人艇的砲火迫使俄軍停止攻擊，且可能造成俄方人員傷亡，儘管烏克蘭政府公布的模糊影像無法證實此事。在影片中可見有機關槍向直升機開火，但無法看出更多細節。

然而，無人系統，以及能運行無人系統且日益複雜的AI和邊緣運算（edge computing）系統，在俄烏戰爭與其他當前或潛在衝突中的重要性變得愈來愈顯著。這些系統正在推動新投資，且愈漸被視為在未來進行威懾和防禦的關鍵。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）本週稍早報導，烏克蘭無人機和操作員被秘密派至敘利亞，協助反抗軍發動閃電攻勢，推翻敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

與此同時，美國指揮官指稱數量日益增加的機密海底系統，是對抗中國與嚇阻北京侵略台灣的核心。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）本週在英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）演講時表示，在長達近3年的俄烏戰爭中，隨著無人載具和AI系統等商業技術迅速投入使用，「戰爭的性質出現變化」。

希克斯說：「儘管不是俄烏戰爭引發這項趨勢，但它確實加速了轉變過程。」她還指出，未來大規模衝突可能會結合不同技術，包括需要多年時間打造、價格高昂的傳統軍事科技，以及發展速度更快但成本低得多的系統。

德國本月宣布將提供烏克蘭4000架無人機，這些無人機採用德國新國防科技公司赫爾辛（Helsing）的技術，在嚴重干擾下仍能飛向目標。

赫爾辛為烏克蘭政府進行的首項工作，就是在商業衛星影像上運用AI辨識目標。如今多虧軟硬體的進步，尤其是微晶片和程式設計方面，無人機也能進行這類分析，而這些發展將重塑現代戰爭的模式。

另一方面，台灣已向美國購買彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade 300）及ALTIUS 600M-V無人機，這些無人機可在戰場上飛行，辨識出目標後俯衝進行攻擊。

根據美國太平洋地區指揮官，若台灣遭到侵略，他們可能使用上述這類無人系統，以及「幽靈鯊」（Ghost Shark）等更大型的水下無人載具，讓整個地區變成無人載具「地獄」，瓦解試圖穿越台灣海峽的中國軍隊。

讓無人載具自行分析數據，並因此只需傳回較少量的資料，對現代戰爭的軍事規畫至關重要，在幅員廣闊的太平洋地區尤其如此。

而在台海這類爭議地區，擁有夠多能自行選擇目標的無人系統，可能成為勝敗關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中包手男「醉駕吸毒」　1死3傷遭羈押
六福村首度夜間開放！　免費入場
郭彥均遭詐騙　金額曝光
獨／年輕女信徒圍繞「血水聖靈」創辦人！　孩子見他喊：老爸
只在NBA打了5場！中國21歲新星報銷
快訊／台鐵新左營站旁建案「人行道下陷」　勒令停工
耶誕城演唱會「板橋站估擠4.8萬旅客」擬補票不加價　台鐵急踩
快訊／玉山結霜了！「-2.4度」雪白美景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅戒嚴風暴　國會今下午表決彈劾案！執政黨揆韓東勳沉痛發聲

川普剛獲選年度風雲人物　秒被時代雜誌「事實查核」

路透：俄烏戰爭、台海潛在衝突加速無人機與AI發展

台積電晶片多強？　專家「拆華為新手機」分析：中芯落後6年

機位超賣無法登機！夫妻慘淪「航班人球」　加拿大法院判決出爐

快訊／智利規模6.4地震！　狂晃45秒

執政黨防線瓦解！尹錫悅距離彈劾「僅差1票」　國會投票下午登場

最後通牒！　美議員籲：蘋果Google商店1月19日下架TikTok

她「幫人抓癢」1小時4千元！顧客忘我呻吟排長龍　專家揭原因

老虎發狂「啃咬50秒」拖入籠中！　飼養員1疏忽慘死

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

雙城論壇上海先遣團抵台　李四川13日晚宴請李驍東

尹錫悅戒嚴風暴　國會今下午表決彈劾案！執政黨揆韓東勳沉痛發聲

川普剛獲選年度風雲人物　秒被時代雜誌「事實查核」

路透：俄烏戰爭、台海潛在衝突加速無人機與AI發展

台積電晶片多強？　專家「拆華為新手機」分析：中芯落後6年

機位超賣無法登機！夫妻慘淪「航班人球」　加拿大法院判決出爐

快訊／智利規模6.4地震！　狂晃45秒

執政黨防線瓦解！尹錫悅距離彈劾「僅差1票」　國會投票下午登場

最後通牒！　美議員籲：蘋果Google商店1月19日下架TikTok

她「幫人抓癢」1小時4千元！顧客忘我呻吟排長龍　專家揭原因

老虎發狂「啃咬50秒」拖入籠中！　飼養員1疏忽慘死

租屋市場亂象怎解？政大論壇產官學交流　盼救「300萬租屋族」

下周審《選罷法》朝野恐衝突！　她轟綠：癱瘓議事跟戒嚴有何兩樣？

賞雙子座流星雨人車湧進合歡山...釀3車禍　警加強疏導開8罰單

台中包手男喝太茫「斷片醉駕還吸毒」　釀1死3傷遭羈押

陸商人疑涉統戰！遭英國拒入境敗訴　中使館：賊喊捉賊

人妻離家出走揪小王環島　綠帽夫出招獲賠30萬元

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

做公益抽大獎！大江購物中心「一星衣益暨名人二手拍」義賣開跑

桃園統領耶誕感恩餐會　愛心送禮為孩子們圓夢

屏東縣投資詐騙案損失近17億　50+長者被騙最多

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

國際熱門新聞

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

老虎發狂「啃咬50秒」飼養員慘死

她「幫人抓癢」1小時4千元　顧客忘我呻吟排長龍

即／智利規模6.4地震　狂晃45秒

尹錫悅瘋了？　醫師：可能需要精神評估

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

台積電ADR大漲近5％　美股道瓊連8黑

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

專家拆華為手機：晶片落後台積電6年

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

防線瓦解　尹錫悅距彈劾「僅差1票」

日本JR宣布2026年3月廢除往復折扣　買來回票不再省錢

機位超賣　夫妻慘淪「航班人球」

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多熱門

相關新聞

ChatGPT會視訊！直接回手機拍攝內容

ChatGPT會視訊！直接回手機拍攝內容

OpenAI今（13日）宣布，ChatGPT進階語音模式迎來兩項重大更新，即時視訊通話和螢幕共享上線，還有一個節慶驚喜「聖誕老人語音」，讓使用者在佳節氣氛中，體驗更人性化的人工智慧。

法遵科技競賽　用AI解決洗錢防制

法遵科技競賽　用AI解決洗錢防制

BREEZEONLINE首家實體快閃店《Showroom》　1212開幕

BREEZEONLINE首家實體快閃店《Showroom》　1212開幕

2025十大亮點工作揭曉　「AI機器學習工程師」菜鳥年薪上看80萬

2025十大亮點工作揭曉　「AI機器學習工程師」菜鳥年薪上看80萬

兩岸共識求不到　川普坐收漁翁之利！

兩岸共識求不到　川普坐收漁翁之利！

關鍵字：

AI人工智慧俄烏戰爭無人機台海美中台兩岸

讀者迴響

熱門新聞

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

LINE一口氣公開「4項新功能」

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

秦偉「獄中模樣」曝光！　客串微電影獲獎

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面