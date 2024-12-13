藍掛保證今不處理選罷法　場外民團：若硬闖將號召到王鴻薇服務處抗議

▲經民連發起「冬季青鳥行動，濫權立委要咎責，守住民主過好年」。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）立法院院會議程，《憲法訴訟法》列入討論事項第十一案，《選罷法》列為第二十三案。台灣公民陣線今日上午舉行記者會，宣布展開「捍衛民主40天」行動，台灣公民陣線志工團於立法院群賢樓外，架設電視螢幕監看院會議事進行。由於國民黨團周一才掛保證今院會不會闖關《選罷法》，抗議團體也宣示若此二案闖關，將立刻採取抗議行動，號召民眾今晚到王鴻薇的選區服務處附近抗議。

今立法院會預計處理國民黨團提案選罷法、憲訴法修正，民進黨團此次拂曉出擊，黨團幹部清晨5點就在議場門口排隊等著遞案，民進黨立委也一早集結完畢，待七點議場門一開，便魚貫而入向議事人員登記發言。

場內激烈，場外也有民間團體抗議選罷法修法，台灣公民陣線執委羅宜表示，根據媒體報導，中國國民黨黨主席朱立倫親下軍令狀，要求本會期務必通過《選罷法》、《憲法訴訟法》跟《財劃法》三大重點法案，並訂下12月31日的期限。由於中國國民黨黨團幹部於本週一（12/9）記者會表示預計20日或27日院會排審《選罷法》，並已由相關人士預借1月3日與1月10日立法院周邊路權。台灣公民陣線判斷《選罷法》於12月27日以前，《憲法訴訟法》於1月3日以前，《財劃法》於1月10日以前，藍白二黨應該會設法強行闖關表決。

羅宜表示，9月20日開議至今，台灣公民陣線運用各種戰略、戰術，為「拒絕癱瘓憲法法庭，捍衛公民罷免權」守了84天，剩下關鍵40天，台灣公民陣線號召民眾一起站出來，在未來六週，12個院會開會日，輪班守護台灣民主，每週五上午至立法院群賢樓外監看院會議事程序，用跑馬拉松的心情、甚至用跑接力賽，與親朋好友接力分工的模式，共同守住台灣民主關鍵的這一局。

羅宜強調，若法案今日闖關，首要究責的對象就是王鴻薇，台灣公民陣線已經借好晚上的抗議場地，就在臨近王鴻薇服務處的延壽街三民路口。羅宜解釋，以王鴻薇為抗議對象，是因為上週五王鴻薇與林思銘、傅崐萁等黨團三長提案變更議程要讓《選罷法》闖關，本週一中國國民黨團才開記者會說本週五不會闖關，如果今天王鴻薇真敢愚弄人民，今晚，就號召民眾去向王鴻薇抗議。

律師賴中強則表示，今年夏季青鳥行動，台灣公民不辭烈日與暴雨，在立法院阻擋各項國會濫權、民主倒退法案。希望藍白立委不要恣意妄為、背離民意，快一年了，是該盤點這些立委總共做了多少壞事，讓選區的選民知道。因此，2024冬季青鳥行動的第一個系列，就是要在各縣市舉行的六場「濫權立委究責會」。第一場，「冬季青鳥在台北，翁曉玲、許宇甄及北市濫權立委究責會」下週三，12月18日晚上，將在八德路中國國民黨中央黨部外舉行。