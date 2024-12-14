車諾比核災「狗群變異」抵抗輻射　核電廠10英里外被捕獲

▲車諾比核事故現場外的標誌。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

烏克蘭車諾比核電廠的核子反應爐1986年爆炸，成為人類史上最嚴重核災。然而，近期科學家發現，核災區內有兩個狗群竟然可以抵抗輻射，捕獲研究後發現狗群的基因發生突變，後代開始對免疫輻射、重金屬和污染。

綜合外媒報導，哥倫比亞大學環境衛生科學家克萊曼（Norman J. Kleiman）帶領團隊調查車諾比災區的狗群，分析禁區內116隻流浪狗的血液樣本，發現牠們與其他地區的狗不同，確認這些狗已適應了長期暴露在有劇毒的輻射環境中。

克萊曼教授指出，他們在距離核電廠10英里外的車諾比市，以人道的方式捕獲這些流浪狗，將血液樣本運往美國進行DNA提取和分析，這才發現狗群出現了近400個「離群基因座」（outlier loci）。

克萊曼教授發現，核電廠附近有兩個狗群，總數約900隻；流浪狗的DNA顯示，兩群狗的遺傳基因不同，卻都在劇毒環境中生存下來。此外，團隊推測，這些流浪狗都是疏散期間被遺棄的寵物的後代。

▲狗，示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



克萊曼教授表示，了解這些狗如何適應核災環境，可以為人類健康提供見解，特別是對於那些暴露於類似環境危害的人，而這些研究也被發表到《犬類醫學與遺傳學》（Canine Medicine and Genetics）雜誌上。

車諾比災區附近發生變異的不只是狗群，過去也出現樹蛙的皮膚從綠色變成黑色，藉此中和輻射，也有狼群基因突變，產生對癌症的抵抗力等。

據悉，1986年，烏克蘭車諾比核電廠的核子反應爐爆炸，釋出大量致癌輻射物質，成為人類史上最嚴重核災，不僅導致超過10萬人撤離，還必須設立1000平方英里的車諾比隔離區，以防人類進入。在災難發生38年後的現在，多種野生動物已經回到這一片廢棄地區。