核安會編千萬做「輻射防護學習網」　葉元之：比全台輻射偵測費還高

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前總統蔡英文曾說「2025達成非核家園」，現行核電一、二、三廠也陸續除役，最後一台核電機組為核三廠的二號機，也即將在114年的5月除役，為了非核家園的政策目標，原本的原能會也從二級機關降為三級機關的核安會。不過，國民黨立委葉元之發現，核安會預算浮濫編列，編了1244萬做「輻射安全防護數位自主學習網」，而且該預算又是行政院社發計畫中的一部分，質疑做什麼網站要花到1000多萬？

葉元之表示，今年四月，在教文委員會質詢上要求核安會提高市售負離子產品比例，2020年至2022年，每年僅抽查40件，分別僅查到3、2、1件超標商品，核安會顯然沒有為民眾健康做好把關，但核安會不同意提高抽查比例，結果編列1244萬要做「輻射安全防護數位自主學習網」，要民眾「自己學習做輻射防護」，那要政府幹嘛？

葉元之續指，更荒謬的是，114年度預算書裡面，全台灣環境輻射偵測經費只有1139萬，做一個網站要花費的金額比全台灣環境輻射偵測的預算還要高，在邁向非核家園的未來，實在不知道什麼樣的網站要花到1244萬。

葉元之說，在112年12月15日核安會的游離輻射安全諮詢會會議記錄中提到「核安會近年向行政院申請社發計畫中，已納入建置輻射安全防護數位自主學習網，其設計宗旨為依據不同族群，開發適宜之輻射防護專業及科普知識教材。未來核安會將積極爭取經費，讓計畫得以執行，以提供醫護人員更多元的學習管道。」

葉元之批評，「行政院社會發展計畫」指為預防、解決社會問題，促進社會發展所研擬之具體計畫，且具有前瞻性、新興性及重大性等3項特性，「輻射安全防護數位自主學習網」不知道有什麼前瞻、新興或重大性，有必要花這麼多公帑做一個網站，又能解決什麼問題，未來在預算審查他一定會嚴加把關。

