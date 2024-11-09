20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

▲「第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」吸引來自美國、日本、韓國、新加坡及台灣新南向政策夥伴等二十餘國家的專家學者齊聚一堂，共同討論放射治療的最新進展。（圖／中華民國醫事放射師公會提供，下同）

生活中心／綜合報導

2024年「第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」於11月9日(星期六)隆重登場，本次活動旨在推動放射醫學領域的精準治療，吸引來自美國、日本、韓國、新加坡及台灣新南向政策夥伴等二十餘國家的專家學者齊聚一堂，共同討論放射治療的最新進展。本次論壇主題「精準治療開啟放射治療新時代」，標誌著台灣在癌症放射治療領域的嶄新突破，於去年成立的台北榮總重粒子中心，亦象徵我國醫療在亞洲地區的領先地位！

1895年德國物理學家倫琴發現 X 射線(一般稱X光)以來，而放射線應用於醫學診療日漸普及。為紀念侖琴博士對人類的貢獻，世界各國醫事放射師於是將11月8日第1週訂為屬於醫事放射師的日子，每年全球有百餘個國家同步慶祝。

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中華民國醫事放射師公會全國聯合會謹訂於11月9日舉辦「2024年第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」，並於會場相關會議室安排有口頭發表及會場壁報展示等近二百篇。

本次放射治療論壇參與國家有美國、日本、韓國、新加坡及政府「新南向政策」等二十餘國家專家學者及國際放射師聯盟(ISRRT)代表與會。ISRRT是全球唯一且最具代表性的放射國際團體，同時也是世界衛生組織(WHO)轄下相關重要非官方非營利的國際組織，而中華民國醫事放射師公會全國聯合會也是目前少數可以以台灣會員國參與國際組織的醫事團體，目前有百餘個會員國成員。ISRRT會長同時也是國際原子能總署(IAEA)專家委員Napapong Pongnapang博士及ISRRT大洋區區副會長Chek-Wee Tan同時應邀出席，中華民國醫事放射師公會全國聯合會能齊邀如此世界級專家係非政府組織專業團體實屬不易。

本次國際學術研討會的主題為「精準治療開啟放射治療新時代」，中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元表示，此主題正是國家當前醫療的重要方向。癌症高居台灣死因的第1名，每年有將近12萬名新增癌症病人，影響國人健康甚鉅。醫界無不殫精竭慮，希望找到更有效的治癌方法。台北榮總重粒子中心是台灣和東南亞第一座重粒子治療機構，也是全球第14座、象徵我國癌症放射治療進入嶄新紀元，大家都知道醫院貴重設備中放射診斷與治療儀器都是醫事放射師的執行業務，而這也顯現醫事放射師在癌症篩檢與高端醫學影像品質提升上的重要角色。

杜俊元理事長並表示，學術與臨床應用合作交流乃世界潮流，醫學放射係極為專業之領域，緊密病人安全，正因如此，以國內醫事放射總體發展而言，無論教考訓用政策方針擬定及專業地位提升等各方面為關鍵領航者的全國聯合會不僅為放射師提供專業支持與資源，還積極參與政策制定和改革建議，確保放射師的聲音能夠被聽見，並在醫療體系中發揮影響力，這種溝通機制對於提升放射醫學的專業水平和改善患者照護質量至關重要關鍵。

醫事放射師是最重要的第一線醫事人員，台灣醫療發展在亞洲地區也是屬於非常先進及專業的國家，在放射醫療的推動與國際接軌也是佔有非常的重要角色，杜俊元理事長最後再次感謝，在放射診斷、放射治療、核子醫學及其他部科等各專業領域之醫事放射師，於臨床善盡病人照護責任，發揮醫事放射師專業、保障病人安全。今天的論壇是交流學術與經驗的重要平台，期待能藉此機會分享研究成果，推動亞洲地區放射醫學的發展，促進國際間的合作與交流，為我們的專業帶來更多啟發與創新。同時拓展國民外交，提升臺灣的國際能見度與競爭力，進而鞏固臺灣在國際醫事放射組織之權益，建立起長遠而延續醫學影像與國際接軌之交流平台，響應總統「健康台灣」國家政策，落實務實、安全、健康及符合實證醫療以人為本的優質服務。