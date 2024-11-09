　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

▲▼ 放射治療,精準治療,重粒子,亞洲,榮總,中華民國醫事放射師公會,輻射。（圖／中華民國醫事放射師公會提供）

▲「第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」吸引來自美國、日本、韓國、新加坡及台灣新南向政策夥伴等二十餘國家的專家學者齊聚一堂，共同討論放射治療的最新進展。（圖／中華民國醫事放射師公會提供，下同）

生活中心／綜合報導

2024年「第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」於11月9日(星期六)隆重登場，本次活動旨在推動放射醫學領域的精準治療，吸引來自美國、日本、韓國、新加坡及台灣新南向政策夥伴等二十餘國家的專家學者齊聚一堂，共同討論放射治療的最新進展。本次論壇主題「精準治療開啟放射治療新時代」，標誌著台灣在癌症放射治療領域的嶄新突破，於去年成立的台北榮總重粒子中心，亦象徵我國醫療在亞洲地區的領先地位！

1895年德國物理學家倫琴發現 X 射線(一般稱X光)以來，而放射線應用於醫學診療日漸普及。為紀念侖琴博士對人類的貢獻，世界各國醫事放射師於是將11月8日第1週訂為屬於醫事放射師的日子，每年全球有百餘個國家同步慶祝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國醫事放射師公會全國聯合會謹訂於11月9日舉辦「2024年第11屆亞洲放射治療學術論壇暨國際醫事放射師節慶祝活動」，並於會場相關會議室安排有口頭發表及會場壁報展示等近二百篇。

本次放射治療論壇參與國家有美國、日本、韓國、新加坡及政府「新南向政策」等二十餘國家專家學者及國際放射師聯盟(ISRRT)代表與會。ISRRT是全球唯一且最具代表性的放射國際團體，同時也是世界衛生組織(WHO)轄下相關重要非官方非營利的國際組織，而中華民國醫事放射師公會全國聯合會也是目前少數可以以台灣會員國參與國際組織的醫事團體，目前有百餘個會員國成員。ISRRT會長同時也是國際原子能總署(IAEA)專家委員Napapong Pongnapang博士及ISRRT大洋區區副會長Chek-Wee Tan同時應邀出席，中華民國醫事放射師公會全國聯合會能齊邀如此世界級專家係非政府組織專業團體實屬不易。

▲▼ 放射治療,精準治療,重粒子,亞洲,榮總,中華民國醫事放射師公會,輻射。（圖／中華民國醫事放射師公會提供）

本次國際學術研討會的主題為「精準治療開啟放射治療新時代」，中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元表示，此主題正是國家當前醫療的重要方向。癌症高居台灣死因的第1名，每年有將近12萬名新增癌症病人，影響國人健康甚鉅。醫界無不殫精竭慮，希望找到更有效的治癌方法。台北榮總重粒子中心是台灣和東南亞第一座重粒子治療機構，也是全球第14座、象徵我國癌症放射治療進入嶄新紀元，大家都知道醫院貴重設備中放射診斷與治療儀器都是醫事放射師的執行業務，而這也顯現醫事放射師在癌症篩檢與高端醫學影像品質提升上的重要角色。

杜俊元理事長並表示，學術與臨床應用合作交流乃世界潮流，醫學放射係極為專業之領域，緊密病人安全，正因如此，以國內醫事放射總體發展而言，無論教考訓用政策方針擬定及專業地位提升等各方面為關鍵領航者的全國聯合會不僅為放射師提供專業支持與資源，還積極參與政策制定和改革建議，確保放射師的聲音能夠被聽見，並在醫療體系中發揮影響力，這種溝通機制對於提升放射醫學的專業水平和改善患者照護質量至關重要關鍵。

醫事放射師是最重要的第一線醫事人員，台灣醫療發展在亞洲地區也是屬於非常先進及專業的國家，在放射醫療的推動與國際接軌也是佔有非常的重要角色，杜俊元理事長最後再次感謝，在放射診斷、放射治療、核子醫學及其他部科等各專業領域之醫事放射師，於臨床善盡病人照護責任，發揮醫事放射師專業、保障病人安全。今天的論壇是交流學術與經驗的重要平台，期待能藉此機會分享研究成果，推動亞洲地區放射醫學的發展，促進國際間的合作與交流，為我們的專業帶來更多啟發與創新。同時拓展國民外交，提升臺灣的國際能見度與競爭力，進而鞏固臺灣在國際醫事放射組織之權益，建立起長遠而延續醫學影像與國際接軌之交流平台，響應總統「健康台灣」國家政策，落實務實、安全、健康及符合實證醫療以人為本的優質服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下波東北季風趕路中「北東轉濕涼」　3颱列隊「天兔颱風可能加入
快訊／高雄死亡車禍！騎士不治
北漂女碩士工作不順「捷運持刀砍人」！　剛被辭退就行兇
男友排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人
古林睿煬請吃麻辣鍋　韓國先發最愛油條：好吃！
日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗男乳頭狂滲血！一壓「2呎血柱噴醫師臉」　竟是罹患乳癌

20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

下波東北季風趕路中「北東轉濕涼」　3颱列隊「天兔颱風可能加入」

男友排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

一天煮2餐！婆婆每月給5千「自豪有給零用錢」　她忍2年決定搬出去

永和再爆本土登革熱！無風險管制區活動史　將定序釐清感染源

苗栗3.9地震「震央鄰近關刀山強震」　專家示警：當年3279人死亡

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

老公婚前長得像賀軍翔！結婚20年「初戀出現」她緊張了　網大歪樓

前任是波波「回台考4次沒上」每天哭　妹子嘆：擔心給他看診的人

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

【泰格與雪兒】女校的男老師

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

男友跟英短貓玩施魔法遊戲　牠配合伸展貓掌萌翻網友❤

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

下波東北季風趕路中「北東轉濕涼」　3颱列隊「天兔颱風可能加入」

男友排隊「7小時不吃不喝」買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

一天煮2餐！婆婆每月給5千「自豪有給零用錢」　她忍2年決定搬出去

永和再爆本土登革熱！無風險管制區活動史　將定序釐清感染源

苗栗3.9地震「震央鄰近關刀山強震」　專家示警：當年3279人死亡

台鐵鳳鳴臨時站拚11月底啟用　交通部履勘14缺失待改善　

老公婚前長得像賀軍翔！結婚20年「初戀出現」她緊張了　網大歪樓

前任是波波「回台考4次沒上」每天哭　妹子嘆：擔心給他看診的人

搭飛機沒事做！他曝「1神招」殺時間　4萬人爆共鳴：根本是我

快訊／高屏大橋晚間「6車連環撞」！多名傷者送醫

韓劇《偶然成為家人》翻拍《以家人之名》　濃縮16集青春氛圍感更強

官辦熱身賽林昱珉休兵　12強中華隊名單不再異動

快訊／高雄小港死亡車禍！轉彎貨櫃車撞機車　巨輪輾騎士腿不治

開箱首爾高空酒吧酒店！180度遠眺漢江夜色　打卡夢幻星空圖書館

《SCOOL》畢業典禮倒數！　票房開紅盤...人氣七成員收驚喜

北漂女碩士工作不順「捷運持刀砍人」！白天被辭退晚上動手行兇

2024國際觀鳥馬拉松振翅開賽　日本出水市跨海共襄盛舉！

20餘國專家學者齊聚台灣！探討「精準放射治療」為民眾醫療輻射曝露把關

古巴軟銀左投出征12強剛抵台　對陳傑憲有印象「揮棒漂亮」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

國道內線120被閃　掀兩派大戰

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

快訊／「桔梗」颱風生成了！路徑出爐

快訊／三颱共舞！「萬宜」颱風接力生成　最新路徑曝

正妹曝控射最強絕招　自慰再多也沒用

健身妹一做愛鼻血狂流　醫揪出元凶

超哥又關店了！「超甲組海鮮丼飯」宣布營業到今天

立冬剛至　下周估再生成2颱風

連2個熱帶低壓接力！「桔梗」、「萬宜」颱風最快明生成　路徑出爐

台南市場1顆高麗菜賣200元　產地僅22元

更多熱門

相關新聞

日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

日媒激推10大亞洲泡麵！台灣「這3款」上榜

《日本經濟新聞》請來7名專家共同評選出亞洲前10大最適合配飯吃的泡麵，而在排行榜中，台灣就有3款泡麵入選，十分受到亞洲消費者青睞。

BBC《亞洲》讓台灣動物被看見

BBC《亞洲》讓台灣動物被看見

驚！臺北榮總「心理變態矯治中心」紀念杯

驚！臺北榮總「心理變態矯治中心」紀念杯

MSC榮耀號旗艦科技　海上智慧郵輪震撼體驗

MSC榮耀號旗艦科技　海上智慧郵輪震撼體驗

BBC《亞洲》台灣取景超驚艷

BBC《亞洲》台灣取景超驚艷

關鍵字：

放射治療精準治療重粒子亞洲榮總中華民國醫事放射師公會輻射

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢

理貨員捷運傷人！離職心情差幻聽有人說壞話

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

「最勇的人是弟弟」噴血還緊抓持刀女！網淚：抓這麼久

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

國道內線120被閃　掀兩派大戰

被董座包養「12年生兩子」　真相大逆轉！女藝人GG了

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

統神賽前目標提升體能　兒虧：打完拳進墳墓XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面