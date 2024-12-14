桃園統領耶誕感恩餐會　愛心送禮為孩子們圓夢

▲桃園統領廣場舉辦「第二屆-守護心願耶誕圓夢計畫」。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場與「翁黃琴基金會」及館內多家企業，攜手合辦「第二屆-守護心願耶誕圓夢計畫」，繼日前邀請「衛服部北區兒童之家」孩子們來統領，提前歡慶耶誕後，本週日(15日)將邀請「國際兒童村」到統領，實現孩子們的「耶誕圓夢計畫」。

桃園統領廣場13日表示，社會上弱勢家庭比例逐年攀升，面臨物資和教育資源匱乏狀況，為給予弱勢孩童更多溫暖力量，桃園統領廣場每年皆會舉辦多場公益活動，以善盡企業責任。隨著耶誕節即將到來，「翁黃琴基金會」及館內品牌「Nike、CONVERSE、plain-me、norns、樂玩多、bb.q CHICKEN、幸運之星遊樂場、旅禾烘焙」攜手合辦「第二屆-守護心願耶誕圓夢計畫」，透過愛的關懷，點燃更多孩子們心中的光。

▲桃園統領耶誕感恩餐會，為孩子們圓夢。（圖／統領提供）

今年的耶誕公益餐會在8F「bb.q CHICKEN」韓國最大連鎖炸雞品牌，有著道地的韓式炸雞、人氣韓食及韓式洋食-外酥內軟啾哇嘿呦小鬆餅，不用飛韓國也能吃一口一秒感受到韓國的風味美食，幸運之星遊樂場也特別贈送文具小禮物，及旅禾烘焙麵包點心盒，讓孩子們回程時滿載而歸。

桃園統領廣場說明，去年耶誕圓夢計畫反應非常熱烈，今年將禮物數量擴增，認領心願禮物活動開跑，民眾熱情參與將禮物全數認領完畢，12月11日邀「衛服部北區兒童之家」孩子們來到現場，並將聖誕禮物交給孩子們，現場氣氛溫馨熱絡，有的孩子們雖然害羞，但拿到禮物激動的眼神非常的開心。

12月15日將邀請「國際兒童村」共同參與，期在耶誕節前夕給予更多的孩子們最有溫度的祝福，並且實現孩子們的「耶誕圓夢計畫」。