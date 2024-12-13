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嘉義水上聖誕節三大燈區　南靖糖廠展出主燈「水上之光」

▲▼ 水上聖誕燈飾即將登場 歡度聖誕佳節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 水上聖誕燈飾即將登場，主燈將展示在南靖糖廠，以主燈「水上之光」為主題、 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了迎接聖誕佳節，嘉義縣水上鄉聖誕系列活動即將浪漫開跑，這次結合水上鄉總共有三大燈區，分別在於南靖糖廠、大崙新興宮及水上溪東公園。林緗亭表示，主燈12月14日將在南靖糖廠點燈亮相揭開序幕，一起陪嘉義的朋友度過浪漫聖誕節。

▲▼ 水上聖誕燈飾即將登場 歡度聖誕佳節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 水上鄉鄉長林緗亭化身耶誕老人發送禮物，宣傳水上耶誕主燈活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林緗亭表示，這次主燈將展示在南靖糖廠，以主燈「水上之光」為主題、溪東公園上有「奇幻X探索」及大崙新興宮會以「自然X連結」，等不同的展示意象，都呈現出不同的聖誕節慶與溫暖氣氛，未來燈飾也將會開燈到明年2月，讓大家都可以看到，今年聖誕週末的完美行程就在嘉義水上！

林緗亭指出，除了燈飾外，14日當天在南靖糖廠還有節慶主題市集，參加DIY體驗課程及精采晚會等方式深度體驗水上鄉不同面向的活力，希望能吸引親子家庭、三代同堂及年輕人為族群，提供家庭假日的休閒去處，她也邀請親朋好友一起沉浸在水上專屬的魔幻浪漫聖誕盛宴。

▲▼ 水上聖誕燈飾即將登場 歡度聖誕佳節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年燈飾加碼展出，遍佈於水上鄉三處，其中主燈飾位於南靖糖廠，歡 迎各地遊客，及水上鄉鄉民打卡分享至社群，將水上的美分享給朋友們，一起 將水上的美傳遞出去。 聖誕晚會開場表演邀請水上國小舞蹈班進行演出，及地方高中社團表演， 活動場域還有許多活動等待民眾來發現，一連串的精彩表演，為水上鄉敲響第 一聲聖誕鈴聲。

▲▼ 水上聖誕燈飾即將登場 歡度聖誕佳節 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 水上鄉鄉長林緗亭化身耶誕老人準備送給小朋友的禮物。（圖／記者翁伊森翻攝）

二手市集-與舊衣服的周末約會，生活中難免會有再也穿不上的衣服，靜靜的躺在衣櫥裡。儘管沒有機會再好好穿上它們，但它們的好，值得被下一個人發掘。趁著市集活動，帶著 曾經愛不釋手的衣服來到這裡，二手給下一個想好好愛惜它們的人，大人、小孩、男生、女生的衣服通通都有！也許，你也會在這裡，從他人的舊愛中找到自己的新歡。

 
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