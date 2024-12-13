科技男吃掉極品女下屬！下班後「快樂日子200次」　對話意外曝性癖

▲科技業主管吃掉女下屬，對話相當煽情、露骨。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

新北已婚的男子阿雄（化名）在某科技公司任職，怎料剛從大學畢業、年輕貌美的女子綺綺（化名）進入公司工作，雙方進而發展出不可告人的關係，性行為超過200次，更是互相傳送「因為可以內射」、「快樂的日子」等曖昧訊息，氣得阿雄的妻子告上法院。新北地院審理後，判綺綺須賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與妻子2016年間結婚，婚後育有一子，阿雄則是在某科技公司擔任主管，婚後生活幸福美滿。不過2020年7月間，當時剛從大學畢業的綺綺進入同間科技公司，擔任阿雄的下屬，這段婚姻因此開始變調。

阿雄身為綺綺的直屬主管，在工作上多有指導，雙方的互動較為頻繁，相處也變得較為曖昧。直到綺綺到職3個月以後，雙方終於突破了界線，正式開始交往，並且到旅館開房、發生性關係。

在交往的第一年間，阿雄與綺綺愛得火熱，每周至少會去旅館2、3次，通常是下班或找客戶結束以後開房，性行為相當頻繁。直到2021年9月、10月間，綺綺不小心懷孕，阿雄陪同墮胎以後，去旅館的次數才逐漸變少，減為每2、3周1次，幽會的地點也從旅館改為綺綺的住處。

▲科技業主管吃掉女下屬，對話相當煽情、露骨。（示意圖／免費圖庫Pxhere）



阿雄與綺綺交往時相當高調，儘管綺綺知道阿雄有家庭、自己是第三者，仍舊常常發送曖昧的訊息。雙方的對話包含自備睡衣睡褲，以及「那小腳腳呢」、「非常棒，極品，沒有之一」、「等我恢復了，明天就是你快樂的日子，你知道為什麼呢」、「因為可以內射」、「對呀，先讓我今天恢復一下，休息，明天你好日子就來了，你懂嗎」，對話露骨至極。

直到後來阿雄的妻子抓包婚外情，2人才分手，阿雄也向妻子坦承，與綺綺發生性行為的次數，至少超過200次。阿雄的妻子遭遇背叛，承受了莫大的痛苦，氣得將綺綺告上法院，求償100萬元。

對此，綺綺則辯稱，與阿雄僅是上司與下屬的關係，因為工作上的指導，互動較為頻繁，因此被誤會2人有曖昧關係。但2人並沒有逾越普通朋友一般社交行為的不正常交往，且直到2020年12月間，她才知道阿雄已經結婚。

不過，由於阿雄本人坦承，加上對話紀錄等事證明確，新北地院法官並不採信綺綺的說法，審理後判綺綺須賠40萬元，全案仍可上訴。