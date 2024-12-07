花百萬辦共識營遭爆「豪華旅遊團」　台鐵董座澄清：絕無旅遊行程

▲台鐵公司董事長杜微今出席「鐵道模型展」開幕典禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司昨(6日)和今天赴花蓮舉辦2天1夜「共識營」，約有46名一階主管參加，遭爆料是耗資百萬的豪華旅遊，入住四星福容大飯店。台鐵公司董事長杜微今參加公開活動受訪，澄清沒有豪華旅遊團，共識營是對一級主管學術和經營上的訓練，明年將推廣至中階主管和基層。

台鐵遭爆料一票高階主管今明兩天赴花蓮參加2天1夜「共識營」，總共有46名一級主管參加，入住四星的花蓮福容大飯店，包下43間房，2天1夜行程耗資104萬9750元，平均每人花費2萬2820元。昨台鐵第一時間澄清共識營都在上課，沒有旅遊或豪華旅行團的情形，也決非消化預算，入住福容飯店則是用公務價一晚2000元，並非外傳9000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵董事長杜微今出席「鐵道模型展」活動受訪表示，他要鄭重澄清，台鐵公司辦理的共識營是對一級主管進行學術上及經營上的訓練，中間絕對沒有任何遊玩的行程，絕對沒有豪華旅遊團這件事情。

杜微強調，共識營今年特別在花蓮舉行，也是為了0403地震後去為花東加油打氣；課程安排全部都是由大專院校的學術專精教授幫一級主管上課，而且還要分組討論，後續成果，預計明年會向台鐵公司中階跟下屬推廣。