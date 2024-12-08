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台中老闆「拿槍尻員工頭」逼簽離職單！拿辣椒水噴他爸滿臉

▲工作、職場、員工、離職、生活、上班族、事業。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

▲林姓老闆拿槍敲員工的頭，逼迫簽下自願離職單。（示意圖／免費圖庫Stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿德（化名）2024年6月間向林姓老闆提離職，雙方相約深夜在小酒吧協商，沒想到林姓老闆竟拿槍敲擊他的額頭，更恐嚇「你試試看，我一條一條跟你算」，逼迫阿德簽署自願離職單，行徑相當惡劣。台中地院簡易庭審理後，依照3宗傷害罪，判林男5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與林姓老闆原先為雇主與員工的關係，2024年6月間雙方因為離職問題發生糾紛，於是相約到某間酒吧協商。

在協商的過程中，林男發現阿德拿電子設備錄音，竟拿出空氣鎗，敲擊阿德的額頭，並且恐嚇「你不知道我在做什麼的嗎」、「你試試看，我一條一條跟你算」，並且拉動空氣槍的滑套、作勢擊發，逼迫阿德簽下自願離職單、免責書等資料。

後來因為離職後薪資計算的問題，林男與阿德、阿德的父親相約見面解決，不過雙方又因為取回薪資袋的問題發生拉扯。過程中林男又拿出辣椒水，朝著阿德的父親臉部噴灑，氣得父子倆報警處理。

對此，林男坦承犯行，但賠償數額無法與阿德父子達成共識，也沒有打算賠償損害，雙方並未和解或調解。因此，台中地院簡易庭審理後，依照3宗傷害罪，判林男5個月有期徒刑、可易科罰金，全案仍可上訴。

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