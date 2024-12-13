一貫道民眾赴陸遭捕　涉宗教犯罪「最重無期徒刑」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

海基會公布三名台籍一貫道長輩赴陸，至今失聯超過兩個月。大陸國台辦今（13）日下午證實三人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕。據大陸《刑法》規定，涉犯該罪最重可以處以無期徒刑。

海基會秘書長羅文嘉今日在例行記者會上提到，約在10月10日前後，發生大陸公安闖入民宅並逮捕民眾事件，其中3人為台灣一貫道信徒，大概平均年齡70多歲，據了解，他們是過去陪當地人讀一貫道經書。

國台辦同日以書面向媒體證實，經了解，台灣居民周某、江某、謝某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。目前3人均已聘請律師。有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益。

「組織、利用會道門破壞法律實施罪」規範於大陸刑法第三百條：「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。」

該條對於犯罪情節也有不同的量刑規定：「情節特別嚴重的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產；情節較輕的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處或者單處罰金。」

據大陸律師解釋，「會道門」是「封建迷信活動組織」的總稱，如在大陸曾經出現的一貫道、九宮道、哥老會、先天道、後天道等組織；「邪教組織」是指冒用宗教、氣功或者以其他名義建立，神化、鼓吹首要分子，利用製造、散布迷信邪說等手段蠱惑、蒙騙他人，發展、控制成員，危害社會的非法組織。

《東森新媒體ETtoday》稍早報導指出，3名在失聯的一貫道台灣人，傳出目前關押在珠海看守所，由於年紀都很大，並且有慢性病史，關於藥物方面供給目前家屬沒有提出協助，不過對於長者安全十分憂慮。海基會也持續奔走，希望透過各種管道協助當事人進快回台。