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大陸 大陸焦點 特派現場

王金平提兩岸新論述　國台辦：堅持九二共識就可對話溝通

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者陳冠宇／北京報導

前立法院長王金平日前發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。對此，大陸國台辦表示，願意在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各黨派、團體和人士進行交流往來、對話溝通。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚。「我們願意在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，同台灣各黨派、團體和人士進行交流往來、對話溝通」。

朱鳳蓮續指，大陸願聽取各界發展兩岸關係的意見和建議，反對「台獨」分裂，深化兩岸融合發展，共同致力國家統一、民族復興。

另一方面，陸委會近日表示，考慮到大陸國安法、懲獨司法文件「威脅台灣民眾赴陸人身安全」，解除赴陸團隊遊禁令有待評估。

對此，朱鳳蓮批評，「民進黨當局刻意混淆視聽，為拒不解除赴大陸旅遊『禁團令』找藉口，進一步暴露其謀『獨』對抗本性，顯示其毫無促進兩岸人員往來、為台灣旅遊業界和基層民眾謀利造福的意願，激起島內業界和廣大台灣同胞更強烈的不滿和反對」。

朱鳳蓮續指，大陸秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，一貫支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化。「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞來大陸觀光旅遊、探親訪友、參訪交流、學習工作。」

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王金平九二共識國台辦兩岸關係

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