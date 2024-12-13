2024法遵科技競賽　用AI解決洗錢防制難題

▲2024法遵科技競賽由台灣科技大學同學以「聯邦式學習與圖神經網路的結合應用：反洗錢為例」競賽提案獲得冠軍。

台北訊

2024年「法遵科技與電腦稽核專題競賽」全國總決賽於13日在政大公企中心舉行，比賽目的在鼓勵全國大專院校學生發揮創意，將大數據分析與人工智慧（AI）技術，應用於「內稽內控」、「風險管理」、「ESG永續發展」、「漂綠查核」、「金融科技」與「資訊安全」等領域，提出智慧應用解決方案。

這項比賽由政治大學數位賦能與永續發展研究中心、中正大學會計與資訊科技學系和國際電腦稽核教育協會（ICAEA）台灣區分會共同主辦，資誠教育基金會協辦。經過北區和南區初賽，共有來自10間大學11隊競賽隊伍殺入決賽，同場競技角逐冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北區主辦方政治大學數位賦能與永續發展研究中心執行長顏敏仁教授在致詞時表示，現在產業界最需要的，就是運用法遵科技和人工智能來協助解決問題的人才，所以這項比賽是非常棒的一個盛會。他表示，「各位來參加比賽，就代表你們有這個專業，也願意跨出去做實踐，你們就是產業界未來最重要的資產。不管比賽勝負如何，在參加比賽的時候，其實你們就已經贏了，所以待會在表現的時候，一定要把你們實踐的熱情讓評審看到，而且比賽結束之後，還要把這個實踐力繼續延續，持續表現出你們的專業。」

南區主辦方中正大學會計與資訊科技學系曹嘉玲系主任表示，「我們是第一個把會計跟資訊結合的科系，致力於將AI、電腦稽核（Regtech）應用於會計相關業務，主辦這個競賽可以說是相得益彰。各位同學能進到決賽，證明大家都有把課堂上的知識應用到實務來，希望各參賽隊伍都能表現出最好的一面。」

國際電腦稽核教育協會台灣區分會黃秀鳳會長指出，法遵科技競賽在台灣已經舉辦到第七屆，「我們一直很感謝有產學接軌，以及來自全國優秀學生的參與。拜科技發展所賜，AI稽核已經成為國際企業管理的熱門顯學，明年國際電腦稽核教育協會年會將在德國舉行，我們也會協助法遵科技競賽優異隊伍有機會出國比賽，希望大家加油。」

資誠聯合會計師事務所林雯瑜會計師表示，其本身工作是從事電腦審計，這是第二次來擔任評審工作，「從上次擔任評審開始，就覺得同學從主題發想到解決方案呈現，都讓她印象深刻，這跟她平常在業界提供客戶服務的經驗，其實是非常類似的，參賽同學在求學階段，就有這樣子的實務歷練，對未來就業絕對非常有幫助。」

▲2024法遵科技與電腦稽核專題競賽總決賽貴賓、評審與各得獎隊伍合影。

本屆法遵科技競賽的五位評審分別來自產業與學術界，由資誠聯合會計師事務所林雯瑜會計師、台北富邦商業銀行王麗冠經理、中正大學會計與資訊科技學系曹嘉玲系主任、國立東華大學會計學系張益誠教授和中原大學會計學系林江亮教授擔任評審。經過激烈的評選後，最後由台灣科技大學的「隊伍名稱很難取」隊奪得冠軍，國立臺東大學「守住你的錢」隊、致理科技大學「內部控制缺失糾察隊」隊獲得亞軍與季軍。

冠軍台灣科技大學「隊伍名稱很難取」隊的參賽提案是「聯邦式學習與圖神經網路的結合應用：反洗錢為例」，他們認為現在洗錢偵測越來越困難，主要是因為技術落後影響資訊傳遞效率和各銀行隱私資料不能共同等兩大問題所引起，所以該隊提案用圖神經網路（Graph Neural Network）解決資訊傳遞效率的問題，用聯邦式學習解決隱私的問題，把兩者結合共同促成資料流動，進而達到洗錢防制的目的。參加這次比賽是一個非常有趣的過程，雖然花了蠻多時間在構思和準備參賽作品，但其實並沒有預期到會得到冠軍，非常感謝各位評審的青睞與肯定。

法遵科技今年是第七屆舉辦，每年參賽隊伍提出的議題、解方與技術，都隨著科技進步與企業環境不斷進化。本屆競賽隊伍的參賽提案，展現如何應用大數據、雲端科技、人工智慧來做為企業法令遵循、合規、風險評估及數據分析的新技術，協助企業遵循最新國際經濟發展趨勢、提高經營效率、降低違規受罰的風險、提升智慧科技稽核審查能力，提案各種奇思妙想令人讚嘆，充分展現大學生的創新、創意與創造力，是大學教育學以致用的最佳範例。