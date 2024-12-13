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【廣編】BREEZEONLINE邁向虛實整合新時代！全台電商首家實體POP UP概念店《Showroom》1212開幕

▲▼BREEZEONLINE,Showroom,精品,AI,打折,微風。（圖／業者提供）

▲BREEZEONLINE首家實體快閃限定概念店《Showroom》盛大開幕。

圖、文／BREEZEONLINE提供

BREEZEONLINE微風精品2024年末首次突破虛擬與現實的界限，於微風南山打造全台電商首家實體期間限定概念店《Showroom》，象徵著全新購物體驗正式啟航，顧客除了能夠親自感受精選商品的質感，還能透過設置於店內的AI數位互動環節，享受多層次的購物樂趣。

BREEZEONLINE實體概念店囊括多個國際知名品牌，包括Hermès、Chanel、Burberry等包款配件，Tom Ford、Molton Brown與Le Labo等名品香氛，義大利高級鞋履品牌Sergio Rossi，以及BE@RBRICK、Supreme、Human Made等潮流單品，將生活儀式感推向極致。就連親子族群也能在店內找到驚喜，DOLCE & GABBANA、Fendi等指定奢華童裝品牌享獨家8折起；此外，義大利時尚品牌giulianoFujiwara墨鏡系列提供限量2折起優惠，生活美學品牌寬庭Kuan's Living部分單品更推出「實體店鋪限定」85折活動。

店內還特別設置「AI導覽服務機台」，提供品牌商品推薦、購物導引與數位拍貼服務，還有涵蓋中、英、日、越南文等20種語言翻譯；顧客也可直接與AI大使提問，全時段取得相關資訊。此外，只需掃描商品旁的QR Code，便可連動BREEZEONLINE線上平台進入品牌專區，解鎖獨家「最高10%隱藏優惠碼」，享受免運宅配到府服務，輕鬆體驗現代化的購物便利。

歡慶實體店開幕！即日起至2025年3月31日，凡蒞臨店上參觀之顧客皆可享用由Philips「LatteGo 全自動義式咖啡機」沖煮的咖啡乙杯，即日起至12月15日，期間限定推出「每日排隊秒殺單品」 ，包含Burberry Kids童裝系列商品5折、蘭蔻與雅詩蘭黛跨品牌保養套組34折、法國人氣經典小白鞋 VEJA現折超過2000元。活動首日前40名入店者，可加碼獲得MATIS黑鑽卓越魚子麗緻晚霜1.5ML，大家一定要把握機會。

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