最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

▲女子就把男子的手機偷走，並把手機及卡的錢通通轉走。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

中國大陸有名男子在某軟體同時約了3位女網友見面，要一起去民宿玩3個小時，期間有女子提出應該喝酒助助興，隨後對李先生勸酒、灌酒，他被合力灌醉後，幾名女子就把男子的手機偷走，並把手機及卡的錢通通轉走，騙走人民幣17萬（約新台幣75萬元）。

據陸媒報導，北京一名李姓男子，在某軟體同時認識了3位女網友，隨後一起約去民宿玩3個小時，在過程中有女子提出應該喝酒助助興，男子也不疑有他，於是4個人便開始喝酒，其中酒量較好的2名女子就專門引導他喝酒，紛紛勸酒、灌酒。

在酒喝的差不多的時候，女子要求李男轉事先談好的陪玩價格，在過程中清醒的女子暗中觀察李男操作，並記住其手機的密碼，最後在一陣攻勢下，李男再也抵擋不住，喝的爛醉如泥，3名女子就把李先生的手機偷走，把裡面的17萬元輕輕鬆鬆轉走。

李男清醒後隨即報警，經過警方調查，最後破獲了由3女4男組成的詐騙集團，7個人都是在酒吧認識，因為缺錢就想到了透過約網友見面，在喝酒的過程中盜竊，他們在做完李男的生意後，立刻離開了案發地點，馬上租了2台豪車、買4部蘋果手機，隨後前往夜店進行高額消費，被警方抓獲後，贓款僅剩1萬元（約新台幣4萬元），目前警方已核實3起案件，涉案金額高達人民幣20多萬。

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