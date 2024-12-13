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陸車廠又倒一家　極越汽車員工淪「自費上班」

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

▲極越汽車大裁員，想留下的員工只能「自費上班」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車廠極越汽車近日被爆料資金斷鏈，多個部門「原地解散」，已面臨倒閉。有內部員工證實，公司所有業務目前都陷入停滯，只計劃留下極少數的員工維持業務，其餘員工可以選擇離職，或留下來「自費上班」。

極越官方11日晚間曾對風波進行回應，表示正在協調各方面資源應對挑戰，積極推進融資，公司新車交付環節正常，近期策略調整過程中可能會出現部分用戶交車遲緩的情況，「目前正在協調各鏈條力量，全力推動新車交付，將車輛盡快交到用戶手中。」

▲▼極越汽車。（圖／翻攝極越）

極越還說，公司只是經營性調整，涉及車輛的服務正常進行中，各個管道仍可正常預約維保等服務。供應商合作方面，公司正積極進行財務調整，有序安排款項支付，也請相關方給予理解和支持。

不過，根據《界面新聞》報導，極越多名員工表示，員工11月份的薪水雖已到帳，但是11月、12月的社保需要自行繳納，公司所有業務目前都陷入停滯，內部大群全員禁言。

員工們也透露，公司計劃留下極少數員工維持業務，其餘員工有兩種方案可以選擇，一是離職，等到明年2月底拿N+1補償；二是選擇留下來，但12月開始薪資無法發放，職員將處於「自費上班」的狀況。

▼極越員工包圍公司高層，不滿遭欠薪、裁員。（圖／翻攝微博）

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

《科創板日報》12日報導，極越CEO夏一平在內部會議中說，目前公司帳戶已經被凍結了，自己並不是企業第一責任人，但會盡力在明天（13日）凌晨一點前先解決北京員工的社保問題，上海員工的社保繳納問題將會在27日之前解決，具體如何操作還需要與董事會進行討論。

夏一平提到，股東願意承擔員工離職的賠償，但具體方案仍需與股東、HR部門進行探討，自己仍在積極尋求融資，公司沒有關停和倒閉，整車的保固和軟體服務不會中斷。

極越的公關負責人徐繼業也向媒體表示，他會繼續堅守在極越崗位上。同時，徐繼業還在朋友圈發了一篇貼文，「沒錢了。沒錢了需要找錢，找錢需要活著，因此活著最重要，活著才有希望。」

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

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