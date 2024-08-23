陸車企公關痛批小米「賠錢賣車」　叫雷軍「有點羞恥心好不好？」

▲極越公關負責人大罵雷軍。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車企「極越」的公關負責人徐繼業日前在微信朋友圈發文痛批，小米董事長雷軍賠錢賣車，已經是「傾銷」，缺乏公德心及羞恥心，是惡劣商人。徐繼業的發文很快在網路上瘋傳，並被網友們罵爆，極越的CEO夏一平也緊急出來滅火，表示已通報處罰，並強調相關言論不代表公司。

徐繼業22日在朋友圈發文表示，「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質。」

該篇貼文很快在網路上瘋傳，但網友們大多不認同徐繼業所言，認為小米的價格便宜，是小米有本事，對消費者來說也是好事，其他車企沒本事，競爭力不夠，不好好檢討自己，竟反過來叫小米漲價，非常荒謬，「眼裡有消費者嗎？消費者活該買貴？」「自己賺不到錢就亂咬人？」「拚不贏別人怪別人太強，叫別人放水？」

▼小米SU7霞光紫。（圖／CFP）



雷軍也在22日的一場直播中回應了「虧錢賣車」的質疑，他說，「這個算得既對也不對。因為我們小米汽車還在同期剛開始，我覺得我們的財務表現還是不錯的。我們在智能汽車等創新業務投入了18億，等到了一定規模，我相信很容易打平，大家不用替我們焦慮。」

眼見事情越鬧越大，且已傷害到公司，「極越」的CEO夏一平也緊急出來滅火，發信對事件通報處罰。夏一平表示，「這段言論不代表公司觀點，更不符合公司的價值觀。」

夏一平也在信中責成公司相關部門對徐繼業進行嚴厲批評，並進一步要求各位嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論，「每一個奔赴在造車征程上的創業家、每一家為中國新能源車崛起而奮鬥的企業，都是為之不易、值得尊敬的。」

▼ 小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）



隨後，徐繼業在微信朋友圈發文自我反省，稱「跟公司內申報備了下，把批評我的郵件貼出來，立此存照，以此為戒」。

官方資料顯示，極越品牌由吉利控股集團和百度聯手打造，首款車型極越01於去年8月發布，並於10月正式上市，上市指導價為24.99萬元至33.99萬元。

夏一平去年受訪時曾表示，極越將會在2024年實現月銷量過一萬輛。但後來極越根本沒有主動公布過銷量數據；根據第三方數據平台統計，極越首款車型發表至今將近一年，累計銷量還沒超過一萬輛，甚至連五千輛都不到。

另外，根據小米集團最新財報，2024年二季度，小米集團智慧電動車等創新業務分部總收入為64億元，經調整後淨虧損為18億元，智慧電動車ASP（均價）為每輛22.86萬元；毛利方面，第二季，小米智慧電動車等創新業務分部毛利率為15.4%。

▼極越汽車銷量普普，與第一線車企有很大的差距。（圖／翻攝極越）

