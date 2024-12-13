全球44%河流下游水量「35年來都在下降」　科學家示警：飲用水將大幅減少

▲河流。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

12日發表在《科學》（Science）雜誌的項最新研究表明，遍布世界各地的近300萬條河流的下游有近一半 （44%）的水量，過去35年裡都在逐年下降，科學家示警，這可能對飲用水供應及洪災風險等各個面向，造成巨大影響。

科學家結合衛星資料和電腦建模，繪製了過去35年裡全球河流的每日河流流量圖，他們發現世界上最大的下游河流中近一半（44%）的水量正在逐年下降。

例如非洲第二大河流及世界上最深河流「剛果河」、亞洲第一長河和世界第三長河的「長江」，以及南美洲的「拉布拉他河」等河流的水量都大幅下降。然而，大多數位於山區的上游河流，情況卻有所不同，17%的河流顯示其流量正在增加。

儘管研究沒有深入探討這些變化背後的原因，但研究的主要作者、辛辛那提大學水文學教授Dongmei Feng表示，明顯的驅動因素是人類活動和化石燃料開採及使用所引發的氣候危機，這些氣候危機正在改變全球各地的降雨模式並加速融雪。

研究的合著者、麻薩諸塞大學阿默斯特分校的土木與環境工程教授Colin Gleason也表示，先前的研究往往只關注最大河流的水流，並且得出的結果僅限於特定時間點的特定地點。

如今這項最新研究所使用的方法使他們能夠「同時觀察所有地方」，雖然這可能還無法像其他研究那樣，提供局部河流的流量精確度，但「我們認為這可能是有史以來最準確的河流流量圖。」

報告指出，下游河流水量的大幅減少，意味著可供人們飲用、澆灌農作物和維持牲畜的淡水正在減少。水流較慢也代表河流移動導致泥土和小岩石組成沉積物的現象正在變小，這將對下游產生巨大影響，因為沉積物對於形成河流三角洲至關重要，而三角洲則為陸地提供了應對海平面上升的天然保護。

與此同時，上游河流水量的增加，則是因為全球暖化導致許多山區加速融雪。更快的水流雖然可以產生一些積極的影響，例如為魚類提供營養並幫助它們遷徙。

但上游水量的增加也會帶來問題，因為更快的水流可能會對喜馬拉雅山等地區的水力發電計劃「造成意想不到的影響」，更多的沉積物會被輸送到下游，這可能會堵塞基礎設施。此外，它還可能加劇洪水災害，研究顯示，35年來上游小河流的洪災數量增加了42%。

英國雷丁大學水文學教授Hannah Cloke雖然沒有參與這項研究，但她表示，一些最致命的洪水並不一定發生在人們想像的下游大河流上，「相反，它們與上游甚至經常乾涸的河流相連，這些河流會突然充滿大量的水，並威脅人類、動物及建築物。」

她也補充，下一步是搞清楚這些河流流量之所以變化如此之快的確切原因了，這樣人類才能找出應對解方。

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