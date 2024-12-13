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指中央也盼促成兩岸對話　北市府：台北市哪裡不夠有誠意？

▲▼北市青年局長殷瑋。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市府發言人、青年局長殷瑋。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在下周登場，但今傳出，上海訪團有10人「審核未過」無法出席，陸委會也未說明理由。對此，台北市政府發言人殷瑋今（13日）說，中央日前明確表示希望創造和諧環境，等於認可促進對話交流這樣的機制；他說，可以理解有些時候要踩穩立場、有些時候要促進對話，「但在促成對話這端，究竟台北市哪裡不夠有誠意？」

此次上海團共遞交102人名單，北市府在12日晚上接到陸委會通知，訪團成員中的上海市台辦主任金梅以及上海當地9位大陸媒體記者，都遭拒絕入台，且連補件的機會都沒有，形同「直接封殺」。

北市府發言人殷瑋表示，因為上海方來台灣需要許可證，昨天晚上收到回報，許可證核發90幾位，詳細情形可能要看陸委會、中央怎麼說。殷瑋強調，市長蔣萬安也公開表達，希望申請的102人全團都來。

至於陸委會沒有原因跟理由就卡掉10人，是否覺得不受尊重？殷瑋說，目前為止，沒有拿到之前大家討論，對個別成員要補件，「我們的確沒收到這樣的公文要求，以及目前這次狀況，去年去上海時候，過去的人也沒有被對方否定，他們來我們也希望能有類似的狀況」。

殷瑋表示，「如果台北市訪團去上海沒有被封殺，那他們來有名單上審核，這樣要怎樣站穩自由民主的立場？這是需要考量的事情」，大家應該平常就要對台灣的民主韌性很有信心；此外，台灣對民主自由環境很自豪，結果對方的媒體不能來， 這外界都會去檢驗。

殷瑋提到，中央日前也明確表示希望創造和諧環境、釋出最大善意，等於認可促進對話交流這樣的機制，有些時候要踩穩立場、有些時候要促進對話，這大家都理解，「但在促成對話這端，究竟台北市哪裡不夠有誠意？」

殷瑋強調，台北市政府的立場很清楚，堅定希望可以舉辦，「雙城論壇是行之有年的官方對話平台，現在放眼望去，其他哪個官方對話平台真的可以促進對話？」

「現在大家結果看到，如果說有些可以發、有些不能發，這決定權力在誰身上？不是也很明白嗎？」殷瑋說，權責問題不用花太多心思討論，畢竟說法改變不了法規跟事實。

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