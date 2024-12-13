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超商「買1送1」大集合！奶蓋雪糕、人氣泡麵都有　10元喝烏龍拿鐵

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

周末全台極凍3天，各大超商也紛紛推出周末限定優惠！7-11「超值五六日」推出可口可樂、双響泡府城擔仔湯麵「買1送1」，春烏龍精品拿鐵/ 紅玉18精品拿鐵「第2杯10元」。全家康康5有「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、「味味一品麻辣臭豆腐麵」買1送1。

★7-ELEVEN

7-11「超值五六日」12月13日至12月15日多樣商品「買1送1」或兩件更省。包括可口可樂、双響泡府城擔仔湯麵、農心辛炒麵、利捷維發泡錠、BOURBON FET軟糖、鹼性電池10入通通買1送1。

▼7-11「超值五六日」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家「康康5」12月13日至12月15日期間，精選5樣商品「買1送1」：

WA!COOKIES! 鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，買1送1。
可口可樂 纖維＋，買1送1。
味味一品 麻辣臭豆腐麵，買1送1。
樺達硬喉糖甘草金桔薄荷，買1送1。
翠菓子超大葡萄乾，買2送2。

▼全家「康康5」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出限時殺優惠，即日起至12月15日推出多項商品優惠，包括農心辛香菇杯麵、指定巧克力買1送1，其他也有任選兩件優惠。

▼萊爾富限時殺優惠（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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