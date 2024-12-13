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限今天！全家美式、國寶奶茶「買1送1」神券開搶　萊爾富咖啡5折

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家「買1送1」優惠券開搶，特濃美式、杏仁國寶奶茶買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

對抗體感6度低溫！全家便利商店今（13日）限定一天推出「Fa暖季優惠趣」搶券活動，除了能領「20元購物金」，還有多款咖啡飲品「買1送1」優惠券，包括特濃美式、杏仁國寶奶茶等。萊爾富也有「咖啡Happy hour」活動，12月14日起至2025年1月5日，將連續4周的每周六日，上午10點到下午2點「限時4小時，咖啡29元」，即日起至12月16日也推出指定咖啡買1送1。

▲▼全家「Fa暖季優惠趣」優惠券開搶。（圖／翻攝自全家APP）

▲全家APP內「Fa暖季優惠趣」，直接送20元購物金。（圖／翻攝自全家APP）

★全家

全家限時12月13日一天，在APP優惠趣推出「Fa暖季優惠趣」陪消費者對抗低溫，4品項「買1送1優惠券」只限今天開搶，可兌換至12月17日。同時還可以領取「20元購物金」，滿200元即可折抵。

▲▼全家「Fa暖季優惠趣」優惠券開搶。（圖／翻攝自全家APP）

▲全家「Fa暖季優惠趣」優惠券開搶，指定飲品買1送1。（圖／翻攝自全家APP）

「Fa暖季優惠趣」買1送1券包括：

大杯特濃美式，買1送1（原價55元）。
杏仁國寶奶茶，買1送1（原價65元）。
FMC濃厚系飲品，買1送1（原價40元）。
指定湯品，特價55元（原價69元）。

★萊爾富

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富再推出「咖啡Happy hour」活動，指定時段咖啡一杯只要29元。（圖／業者提供）

萊爾富再推出深受好評的「咖啡Happy hour」活動，12月14日至2025年1月5日，連續4周的每六日（12月14日、12月15日、12月21日、12月22日、12月28日、12月29日、1月4日、1月5日），上午10點到下午2點推出「Happy Hour」限時優惠，指定期間到萊爾富咖啡販售門市，購買指定咖啡，單杯「只要29元」，不可寄杯。

▼萊爾富「咖啡Happy hour」活動，指定時段一杯只要29元。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡Happy Hour品項：

美式咖啡（單杯原價45元），Happy Hour 限定29元。
拿鐵咖啡（單杯原價55元），Happy Hour 限定29元。

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富即日起至12月16日，指定咖啡飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

另外為因應低溫，萊爾富即日起至12月16日推出限時Hi café中杯指定飲品，同品項「買1送1」，可冰熱任選。

●Hi café中杯飲品買1送1包括：

中杯特濃美式咖啡（原單件售價45元），買1送1。
特濃拿鐵咖啡（原單件售價55元），買1送1。
橙香美式咖啡（原單件售價45元），買1送1。
熱黑糖薑茶（原單件售價45元），買1送1。

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