全家「7元吃燒仙草、喝美式」靠1招！限時搶券咖啡「買1送1」

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出冬季限定燒仙草飲品「燒燒仙草」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準低溫商機，全家便利商店「搖搖茶吧」近來推出冬季限定「燒燒仙草」，即日起至12月24日到全家完成包裹取件，出示會員，就送「12元吃燒仙草、12元喝特濃美式」優惠券，搭配自帶杯折5元，等於「每杯只要7元」。12月13日更有限時1天APP搶「買1送1」咖啡飲品優惠券。

▲近來搭配取貨優惠券、自帶杯折扣，「燒燒仙草」只要7元。（圖／業者提供）

●全家取件「7元吃燒仙草、喝美式」

全家即日起至12月24日，到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼，或報會員手機號碼，就送「12元吃燒仙草（原價65元）/ 12元喝特濃美式（原價55元）」優惠券二擇一，限量30萬組。網友聰明發現，加上自帶杯優惠省5元，等於每杯「只要7元」。

提醒消費者，每取件一個包裹，可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組序號，在結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。

全家表示，「燒燒仙草」嚴選新竹關西產天然仙草熬製而成，味道濃郁、甘甜微苦，添加經典配料，Q彈地瓜圓及蜜紅豆，咀嚼口感升級，是寒流來襲時的最佳熱飲，除了目前的取件優惠，1月7日前也有「會員嚐鮮價59元」。

▲全家也祭出一日限定搶券活動，12月13日指定咖啡、杏仁國寶奶茶「買1送1」優惠券。（圖／業者提供）

●全家一日限定「買1送1」優惠券

全家也祭出一日限定「Fa暖季優惠趣」搶券活動，12月13日早上10:00起，在全家APP內的「優惠趣」可領取「20元購物金」，滿200元即可折抵。

此外還有咖啡飲品「買1送1」券開搶，品項包括：Let's Café大杯特濃美式、搖搖茶吧大杯熱杏仁國寶奶茶、FamiCollection濃厚系飲品（贅沢黑可可/馥芮白咖啡/黃金醇麥奶茶任選）通通買1送1，優惠券數量有限，送完為止。

●7-11送「7元購物金」

7-11即起至12月15日，OPENPOINT會員在限定到門市取貨，就送「7元購物金」！取貨時報會員電話，或刷會員條碼就送，兌換期限至12月22日，數量有限，送完為止。提醒消費者，每件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，若超過5件包裹，可分開領取。

▲7-11「LINE禮物」精品咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

●7-11咖啡隱藏優惠買1送1

7-11近來在「LINE禮物」也推出隱藏優惠，品項包括大杯精品美式、馥芮白「買1送1」。

大杯精品美式買1送1，原價每杯100元，特價50元。（購買連結）

大杯熱精品馥芮白買1送1，原價每杯120元，特價60元。（購買連結）