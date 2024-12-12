「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！限定玩偶被瘋搶　日銷千隻

▲桂冠聯名三麗鷗話題新品，酷洛米「紫糯米芋泥湯圓」、人氣布丁狗「焦糖布丁湯圓」還能加購玩偶。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

酷洛米、布丁狗粉絲吃起來！冬至即將來臨，桂冠湯圓再度與三麗鷗合作推出話題新品，除了人氣款布丁狗「焦糖布丁湯圓」，今年還有爆紅的角色酷洛米（KUROMI）聯名包裝「紫糯米芋泥湯圓」。目前在全家、家樂福還推出酷洛米、布丁狗限定「湯圓玩偶」，其中家樂福開賣1天，布丁狗玩偶已熱銷千隻。

▲桂冠話題新品「紫糯米芋泥湯圓」，聯名三麗鷗人氣角色酷洛米包裝，少女心爆表。（圖／記者林育綾攝）



桂冠話題新品「紫糯米芋泥湯圓」選用台灣檳榔心芋，呈現輕甜濃郁芋泥味，加上三麗鷗人氣角色酷洛米聯名包裝，少女心爆表，是今年冬天矚目甜品。

▲全家購買桂冠指定湯圓，即可用99元加購「酷洛米抱湯圓款」玩偶。（圖／全家提供）

凡在全家便利商店購買桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」任一盒，即可用99元加購「酷洛米抱湯圓款」玩偶，或以149元加購「布丁狗湯圓碗款」玩偶，數量有限，售完為止。

▲桂冠聯名三麗鷗話題品，還可用149元加購「布丁狗湯圓碗款」玩偶。（圖／全家提供）

而為迎接冬至，即日起至明年3月4日，凡於全台全家店舖購買桂冠、義美指定口味湯圓，可享「任兩件8折」或「任三件75折」優惠。

●家樂福湯圓優惠，布丁狗熱銷千隻

▲家樂福也推出買湯圓「99元加購布丁狗側抱湯圓玩偶」，開賣一天就熱銷千隻。（圖／記者林育綾攝）

而家樂福也同步推出「酷洛米」包裝紫糯米芋泥湯圓、「布丁狗」焦糖布丁湯圓，凡購買任何一包，即可用99元加購獲得「布丁狗側抱湯圓款玩偶」一隻，全台限量6000隻，至收銀機台加購區選購。家樂福透露，開賣一天，布丁狗玩偶就被加購熱銷上千隻，預計1周內會搶完。

▲「布丁狗側抱湯圓玩偶」全台限量6000隻。（圖／記者林育綾攝）

家樂福也同步有桂冠湯圓優惠，「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」原價79元，特價每包只要59元。

▼「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」原價79元，家樂福特價每包只要59元。（圖／記者林育綾攝）