韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅「只差1票」過門檻　總統大位不保

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

共同民主黨等6個南韓在野政黨12日共同提交總統尹錫悅的第二次彈劾案，該彈劾案原計劃於11日提交，但因補充內容而延遲1天發起。根據在野黨規劃，彈劾案將於14日進行表決。由於執政黨代表韓東勳12日正式宣布支持彈劾案，已有7名國民力量黨議員表態將投贊成票，而在野黨的192票加上這7票，距離通過門檻200票僅差1票。

尹錫悅在12日早上突然發表對國民談話，強調自己在憲法範圍內行使總統權限，將在野黨的「反國家」行為公之於眾，並表示會對抗到底，「無論是彈劾或調查，都會堂堂正正地接受」。然而，韓東勳對尹錫悅的談話表示「完全沒想到」，認為尹錫悅的言論「比起反省更像辯解」，為此他也決定緊急召集黨內會議討論開除尹錫悅黨籍。

▲南韓總統尹錫悅戒嚴風波，民眾12日遊行示威。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，韓東勳在戒嚴事件剛發生時主張反對彈劾，提出「有序下台」，藉由放緩尹錫悅下台時程，減少對國政影響，但在尹錫悅曾下令抓捕主要政治領袖曝光後，他便立即轉換態度，尤其在尹錫悅12日突發談話，主張發布戒嚴正當性後，韓東勳支持彈劾的立場顯然更加堅定。

根據南韓憲法，總統彈劾案須獲三分之二國會議員同意才能通過，南韓國會共300席，最大在野黨共同民主黨雖取得過半170席、加上其他在野小黨共192席，距所需門檻200票仍差8票。然而，若加上已表態的國民力量黨議員，現在只差1票就能通過彈劾案。

至於第一次表決因投票人數未達門檻，議案不成立的狀況，14日第二次表決時再度出現的可能性也相對不高。據韓聯社報導，國民力量黨內不分親韓、親尹派，也不論將投下贊成或反對票，至少都有10人認為應該參與表決。