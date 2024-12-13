小王碰妻大腿臀部！夫怒求償80萬　法官：只是協助跨上機車

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與同事阿輝（化名）發生婚外情，不僅相約用餐、牽手、共乘機車，阿輝還曾碰觸小美的臀部和大腿，憤而決定對兩人提告求償80萬元。不過，桃園地院法官審理之後，認為阿輝當時只是協助小美跨上機車後座，才會碰到身體，所以沒有採信這個部分，但兩人的其他互動確實宛如情侶，最終判他們應賠償人夫5萬元較為適當。

▲人夫不滿阿輝碰觸小美的大腿、臀部，但法官認為當時阿輝只是在協助小美跨上機車後座。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關。）

人夫在判決書中主張，阿輝明知小美（現已離婚）是有夫之婦，仍在今年6、7月間與小美共乘機車、牽手散步、相約用餐，至少在阿輝家中過夜4次，還當眾碰觸小美的大腿、臀部，嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，因而決定對兩人提告求償80萬元。

小美和阿輝則辯稱，兩人只是普通朋友關係，6、7月間則是同事關係，他們並未做出任何侵害配偶權的行為，而且小美和丈夫的婚姻關係本來就不好。

桃園地院法官認為，從證據照片中可知，小美和阿輝曾單獨外出用餐，路上有牽手、勾手等親密舉動，又共乘一輛機車前往男方的住處，互動宛如情侶，顯然有「超友誼」的發展，確實已經侵害到人夫的配偶權。

至於碰觸大腿、臀部的部分，法官表示，從現有證據看來，阿輝是為了幫助小美跨上機車後座，才會碰到女方的身體，況且後座之人為了確保安全而環抱駕駛，也無悖於常情，所以這部分難以採信人夫的說詞。

法官指出，小美和阿輝確實有做出一些不當行為，侵害到人夫的配偶關係身分法益，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素之後，最終判兩人應賠償人夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。