夫摩鐵激戰小三　妻帶「1人1物」捉姦獲賠300萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子珍珍（化名）發生婚外情，去年7月間在摩鐵發生性行為被她抓包，當場簽下和解協議書，同意賠償300萬元，事後卻沒有履約，因而決定提告。新竹地院法官日前審理此案，並判阿哲和珍珍應連帶賠償人妻300萬元。

▲阿哲與珍珍發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿哲去年7月間與珍珍在摩鐵發生性行為，被她抓包，為了獲取她的諒解，阿哲同意簽立和解協議書，承諾賠償300萬元，如果違約，還要另外給付一筆50萬元的懲罰性賠償違約金；沒想到事後阿哲和珍珍未依約賠償，這才決定提告，向兩人求償350萬元。

阿哲辯稱，事發當天他與珍珍遭到多人阻擋，無法離去，妻子甚至帶了律師、筆電，當場製作協議書，如果不簽根本無法離開，簽署協議書非出於他的真意。珍珍也表示，當時兩人是在非自由意志下簽訂協議書，現場有人叫她先簽，到了法院會談成100萬元以下。

不過，當天也在現場的律師證稱，整個協商過程大約2、3個小時，都很正常、和平，沒有人阻擋阿哲和珍珍，兩人還曾離開房間再返回，應當沒有受到任何脅迫或詐騙。

新竹地院法官表示，律師在此之前並不認識雙方當事人，實在沒有必要冒險做偽證；再者，協議書中針對賠償方式，有分期給付、喪失期限利益等約定，可見協議內容確實經過協調磋商，阿哲和珍珍也有表意的自由，加上兩人也承認曾進出房間，可見當時行動自由並未受限，兩人是出於自由意志而簽下協議書。

法官認為，客觀而言，雙方約定的賠償金額高達300萬元，若再加上50萬元懲罰性違約金，顯然過高，懲罰性違約金應酌減至0元，才符合利益衡平，最終裁定阿哲和珍珍應連帶賠償300萬給人妻，全案仍可上訴。