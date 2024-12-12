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玩手遊竟和小五女童滾上床！傳訊「媽媽說危險」...父母氣炸怒告

▲桃園徐姓男子去年透過臉書認識念小五女童，2人透過手遊成為男女朋友，第三次約會在宿舍即發生親密關係，父母見女童手機對話氣炸報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園徐姓男子去年透過臉書認識念小五女童，2人透過手遊成為男女朋友，第三次約會在宿舍即發生親密關係，父母見女童手機對話氣炸報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年4月間透過通訊軟體臉書認識還在念小五的女童，2人透過手遊「傳說對決」成為朋友，後來透過Line聊天成為男女朋友，徐男邀約女童到其宿舍打手遊，第三次約會就發生親密關係，女童父母事後察覺神情有異，察看其手機「媽媽說危險」等曖昧對話當場氣炸，立即報警提告；桃園地院審理時，徐男否認犯行，更辯稱不知女童未滿14歲，法官不採信其辯詞，審結依對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8月，還可上訴。

檢警調查，20多歲徐姓男子從事從事工地粗工，去年4月間透過臉書，以暱稱「龍龍」認識還在念小學五年級的女童，5月間2人以手遊「傳說對決」成為朋友，後來更互加Line聊天成為男女朋友關係，徐男常常接送女童到其宿舍打手遊，去年5月14日，2人第三次約會，徐男帶女童到宿舍內，在未違反其意願，2人發生親吻、擁抱，最後還發生性行為。

事後，女童父親察覺女童情緒有異，查看其手機內對話紀錄「不能再去你房間了」、「媽媽說危險」、「你知道我是五年級」、「知道所以不會亂來」等曖昧言語，後來由女童媽媽詢問，女童才坦承有發生親密關係，氣得報警處理；桃檢偵結依妨害性自主罪嫌將徐男起訴。

桃園地院審理時，被告徐男坦承知悉女童為未滿14歲之女子，但否認與女童發生性行為，其辯護人則辯稱「本案除女童指述外，並無任何積極證據證明有性行為發生」等語；法院調查，被告於去年4月間認識女童，進而與其交往，確知女童還就讀國小5年級，另根據雙方通聯紀錄、醫院驗傷診斷證明等證據，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告為成年人，明知女童為未滿14歲女子，性自主決定能力未臻成熟，竟未能克制性慾，與其發生性行為，嚴重影響其身心健康與人格發展。考量被告於偵查、法院準備程序時仍否認知悉女童為未滿14歲之少女，法院審理時才坦承其知悉其年齡，其為脫免罪責，還隱射女童因前男友原因設詞攀誣，犯後態度難稱良好，法官審結，依對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

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