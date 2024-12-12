人夫外遇被妻抓包　小三繼續放閃每周約會1次！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與公司女員工小花（化名）發生婚外情，平均每1、2個月發生1次性行為，被她抓包之後，2人仍以每周1次的頻率相約見面，憤而決定提告求償50萬元。桃園地院法官日前審理此案，並判小花應賠償人妻30萬元較為適當。

▲阿強和小花交往的事情被發現之後，2人依舊沒有斷絕聯繫。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿強是在2019年間結識女員工小花，小花明知丈夫已婚，仍自2022年年末起，每周2天與丈夫在租屋處同居，發生性行為的頻率則是每1、2個月1次，她直到2023年10月才知道此事，當下便要求小花不要再與丈夫聯絡。

人妻接著說道，沒想到2人仍以每周1次的頻率見面，相約一起購物、用餐、看夜景、散步，小花甚至做出從後方擁抱、將頭靠在丈夫肩背上的親密舉動，2人還會一起前往女方的租屋處，每次停留時間大1至6個小時不等，她無法接受，憤而決定對小花提告求償50萬元。

面對上述指控，小花僅表示，人妻請求的慰撫金過高，希望法官酌情減少。

桃園地院法官認為，小花的行為確實破壞了阿強與妻子之間的幸福生活，侵害到人妻的配偶關係身分法益，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素之後，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。