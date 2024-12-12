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台南2000千多張紅單重複開民眾抓狂！　藍軍要求勿再犯

▲台南市議會國民黨團表示，9月份卻發生紅單重複寄送事件，約有2000多張紅單重複開，民眾繳了罰款12月又接到同樣紅單，還要他們主動申訴，民眾氣的跳腳陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團表示，9月份卻發生紅單重複寄送事件，約有2000多張紅單重複開，民眾繳了罰款12月又接到同樣紅單，還要他們主動申訴，民眾氣的跳腳陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團12日召開『紅單重複開，民眾抓狂』記者會，黨團表示，台南市平均每個月開出近7萬張紅單，9月份卻發生紅單重複寄送事件，交通大隊粗估約有2000多張紅單重複開，民眾乖乖繳了罰款，12月又接到同樣的紅單，還要他們主動申訴，民眾氣的跳腳陳情。

台南市議會國民黨團請相關單位釐清，外包廠商和中華郵政的歸屬責任，勿再犯，否則2025年預算會附加條件，更請取消申訴過程，若重複收費退費，設立專線和窗口，直接解決紅單之亂！

台南市議會國民黨團書記長林燕祝、蔡育輝、蔡宗豪、盧崑福、李中岑、方一峰、林美燕、曾培雅、許至椿12日邀集中華郵政陳科長、交通大隊洪國哲、交通局裁決中心主任李明德等人，共同出席『紅單重複開，民眾抓狂，數量多少？台南藍軍要求查！』的記者會。

國民黨團表示，這幾天接民眾陳情電話接到手軟，民眾怨9月份接到紅單，已乖乖繳了罰款，誰知12月又接到同樣的紅單，有民眾還以為碰到詐騙案件，進行了解，才發現目前所知已有2000多張紅單重複寄送，重複收到紅單民眾已經超不爽，裁決中心還要求這些民眾提出申訴，已經繳了罰款，錯又不在他們，為何還要由他們主動來申訴？

國民黨團指出，台南市平均1個月會開出近7萬張的紅單，因為紅單數量龐大，所以3年前蔡育輝和蔡淑惠議員，就支持交通大隊編列1200萬預算，給交委外廠商來處理紅單按件寄送事宜，這次問題應該是出在交通大隊委外廠商和中華郵政公司，在送達的確認環節，黨團認為監督責任歸屬應確立。

交通大隊長洪國哲表示，會檢討這次紅單異常事件，委外廠商礙於紅單兩個月的有效期，跟中華郵政的送達確認環節將會交互確認。

交通隊裁決所主任李明德說，上個禮拜接到2、30通陳訴電話，會過濾，若是重複收到開單民眾就不須申訴。

國民黨團請交通大隊、交通局裁決所和中華郵政，能正視這件紅單民怨，苛責有關單位，請負起相互確認送達與否的監督責任，希望10月起紅單不要再發生已繳費卻再度收到紅單的事件，否則民眾真的會抓狂，也請裁決中心立即停止重複收到紅單民眾主動申訴要求，因為這種作法太不合理，重複寄送費用也請歸責單位負責，否則國民黨團不排除2025年委外廠商1200萬預算會附加條件。

▲台南市議會國民黨團表示，9月份卻發生紅單重複寄送事件，約有2000多張紅單重複開，民眾繳了罰款12月又接到同樣紅單，還要他們主動申訴，民眾氣的跳腳陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局說明，2024年9月份委外郵寄舉發單案件，因部分案件未有郵寄送達成功電子訊息，且未收受郵局實體退件，故於12月5日起陸續進行第2次投遞，惟其中有民眾已於第1次投遞即已收件並繳納完畢，造成民眾困擾及不便。

為避免類似案件再次發生，市警局要求爾後除一律改以「郵件查詢單」方式行文郵局查詢郵件投遞情形逐案管制，亦會向監理系統實施覆核追蹤紅單結案情形，並由警局加強郵件寄送之異常稽核，以避免產生第二次郵寄寄送困擾。

警察局指出，本次有重複收到紅單的民眾，已有繳納紅單，毋須再次繳納，不會重複招罰，亦毋須申訴，如對繳納情形有疑義者，請向本局窗口聯繫（交通警察大隊執法組：06-2620488），由本局安排專人向民眾說明及處理。

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