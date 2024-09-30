三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

記者廖翊慈／綜合報導

三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）旗下帶貨主播康康近日在直播中，力推一款名為「陌莉絕弦」的飲料。不少網友質疑，產品從包裝到名字都是在抄襲「霸王茶姬伯牙絕弦」。康康甚至在直播中強調「不是抄襲，是學習」，引起網友不滿。

據《藍鯨新聞》報導，康康在直播中表示，「霸王茶姬伯牙絕弦的配方是公佈的，我們做的跟他們是一樣的！」他還不斷強調，「口感是跟『霸王茶姬伯牙絕弦』是一模一樣的。」

▲康康帶貨的飲品。（圖／翻攝自微博）

根據第三方數據平台顯示，該款陌莉絕弦屬於品牌李陌茶，而康康卻在直播中，多次提及，李陌茶是自己創辦的品牌。他在30天內，此款飲品銷售額已接近2500萬元（人民幣，約台幣1.1億元）。

▲正版霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬30日對此回應，已注意到此事件，公司法務部門已開始著手處理。

值得一提的是，「三隻羊」26日才因公司創辦人網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉卷」涉假宣傳等問題，被合肥政府機關沒收違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣，下同，約台幣2.96億元），並下令暫停營業限期整改。該事件尚未平息，「三隻羊」旗下主播又被爆出涉假一事。