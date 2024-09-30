　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

記者廖翊慈／綜合報導

三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）旗下帶貨主播康康近日在直播中，力推一款名為「陌莉絕弦」的飲料。不少網友質疑，產品從包裝到名字都是在抄襲「霸王茶姬伯牙絕弦」。康康甚至在直播中強調「不是抄襲，是學習」，引起網友不滿。

據《藍鯨新聞》報導，康康在直播中表示，「霸王茶姬伯牙絕弦的配方是公佈的，我們做的跟他們是一樣的！」他還不斷強調，「口感是跟『霸王茶姬伯牙絕弦』是一模一樣的。」

▲▼三隻羊主播賣盜版霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

▲康康帶貨的飲品。（圖／翻攝自微博）

根據第三方數據平台顯示，該款陌莉絕弦屬於品牌李陌茶，而康康卻在直播中，多次提及，李陌茶是自己創辦的品牌。他在30天內，此款飲品銷售額已接近2500萬元（人民幣，約台幣1.1億元）。

▲正版霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

▲正版霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬30日對此回應，已注意到此事件，公司法務部門已開始著手處理。

值得一提的是，「三隻羊」26日才因公司創辦人網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉卷」涉假宣傳等問題，被合肥政府機關沒收違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣，下同，約台幣2.96億元），並下令暫停營業限期整改。該事件尚未平息，「三隻羊」旗下主播又被爆出涉假一事。

ET快訊
快訊／蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！證實「10月辦婚禮」
不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課
首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北台灣濕涼「低溫22度
快訊／屏東縣宣布明停班停課
快訊／「這縣市」開第一槍　明日停止上班上課
中颱山陀兒觸陸！北市天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美
《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身！送朴志雅最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

A股刷新史上最快破兆紀錄！　網直呼：進入「武則天守寡」階段

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」單挑兇猛野豬成功反殺

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

華為「三折疊機」為何缺貨？　余承東：曾計劃春節前產100萬台

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

A股刷新史上最快破兆紀錄！　網直呼：進入「武則天守寡」階段

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」單挑兇猛野豬成功反殺

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

華為「三折疊機」為何缺貨？　余承東：曾計劃春節前產100萬台

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

貓奴翻來翻去難入眠　 小貓跳上床「踏踏安撫」抱著一起入睡

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

Youth Salon青年職涯中心落腳暨大　學生規劃求職不必等就博會

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

大陸熱門新聞

她花4000萬買上千件古玩　女兒一看嚇傻：全假的

野菇捨不得吃　她「全留給老公」害中毒

小楊哥首發聲！粉絲預估回歸時間

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

財富自由！作家嗨喊：A股狂賺千萬

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」成功單挑兇猛野豬

陸男童受困電梯　怕上學遲到自己扒開門

A股暴漲！網：進入「武則天守寡」階段

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

中國銀行限客戶「最多領3千元」防詐騙

王毅聯大演講：2758號決議把台灣驅逐出去

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」

機場安檢員「偷存女客照片」查個資求認識

更多熱門

相關新聞

小楊哥首發聲！粉絲預估回歸時間

小楊哥首發聲！粉絲預估回歸時間

安徽合肥聯合調查小組26日針對，三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）直播帶貨問題，沒收違法所得、罰款共6894.91萬元（人民幣，下同，約台幣2.96億元），下令暫停營業限期整改。三隻羊負責人網紅小楊哥29日在被罰後，用旗下藝人的帳號在粉絲群首次發聲。

【本周夯星聞】徐乃麟、楊繡惠錄影「賤字」引恩怨

【本周夯星聞】徐乃麟、楊繡惠錄影「賤字」引恩怨

事發20天！小楊哥首次現「聲」

事發20天！小楊哥首次現「聲」

退追潮！小楊哥1個月粉絲數掉近400萬

退追潮！小楊哥1個月粉絲數掉近400萬

小楊哥神隱！三隻羊將「退一賠三」

小楊哥神隱！三隻羊將「退一賠三」

關鍵字：

直播帶貨康康三隻羊霸王茶姬小楊哥

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面