陸首富談網暴籲「尊重企業家」　痛批：看不起直播帶貨的企業家

▲大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒昨（19）日前往江西贛州考察臍橙園，一方面回顧企業與園區20年來的合作歷程，另一方面也罕見對農民、直播帶貨和低價電商表達自己的看法。鍾睒睒表示，永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家，「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」

《每日經濟新聞》報導，除了不看好當前企業高管集體下場直播帶貨的風潮，鍾睒睒也不認可電商低價模式，「互聯網（網路）平台讓價格體系下降，對中國品牌，對中國產業是一種巨大傷害。」鍾睒睒強調，這不僅僅是劣幣驅逐良幣的行為，更是一種不好的產業導向，呼籲政府應當參與干預。

對於網路世界的紛擾，鍾睒睒認為，「一定要搞對立，像好萊塢（電影）一樣，一定要有一個反面角色，沒有反面角色，平台不能那麼長時間持續在一個地方得到流量，這種平台就是最惡的平台。社會的惡是有知識的人產生的，不是底層老百姓，底層老百姓仍然是受害者。」

鍾睒睒強調，那些天天在罵鍾睒睒的人，他不是一個利益所得者，他是一個受害者，他跟鐘睒睒是一樣，「因為不了解情況，他有仇恨。其實我們現在要的是營商環境，要尊重企業家。」

鍾睒睒表示，自己永遠不會做直播帶貨，「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西，我認為那些企業是平原型的，我的企業是垂直的，我有根。」