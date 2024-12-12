超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業

▲超認真少年於臉書分享職場心得，並推薦台中市勞工局的「青秀樂台中、就業成功」計畫。（圖／翻攝自超認真少年臉書）

圖、文／台中市政府勞工局提供

「你有沒有覺得找工作像闖迷宮？」知名創作者超認真少年近日在臉書分享自己的職涯經驗，表示剛畢業時曾因方向不明、技能不足而卡關，但後來發現台中市勞工局推出的「青秀樂台中、就業成功」方案，能幫助年輕人快速找到職場定位，簡直是人生轉職神助攻！

3階段、12項服務 一站式搞定求職煩惱

「青秀樂台中 就業成功」方案針對15～29歲青年設計，整合三階段、12項服務，讓求職變得更有系統、更有效率。

• 職涯探索： 透過職業適性診斷、職涯藍圖工作坊與VR虛擬就博會，幫助青年了解自己的專長與興趣，找到最適合的方向。

• 求職準備： 提供履歷健診、面試技巧指導、職場導航講座、AI虛擬面試與AR穿搭系統，幫助求職者提升面試表現。

• 就業媒合： 舉辦徵才活動，另提供高達38,000元的「青年就業獎勵金」，讓青年站穩職場。

▲「青秀樂台中 就業成功」2.0方案，採行3階段、12項服務，協助青年順利就業。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

青年就業不迷惘 超認真少年暖心喊話

「台中市政府勞工局這些服務，不只解決職涯難題，更讓人感受到政府的用心。」超認真少年建議，正在求職或準備轉職的青年朋友，不妨實地了解「青秀樂台中」計畫，他笑稱：「走進就業服務站，你會發現這是你應該早點知道的秘密基地！」

有興趣的青年朋友快到臺中市就業服務處官網了解更多資訊，讓求職不再迷惘，人生起點從台中開始！