　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業

超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業（圖／翻攝自超認真少年臉書）

▲超認真少年於臉書分享職場心得，並推薦台中市勞工局的「青秀樂台中、就業成功」計畫。（圖／翻攝自超認真少年臉書）

圖、文／台中市政府勞工局提供

「你有沒有覺得找工作像闖迷宮？」知名創作者超認真少年近日在臉書分享自己的職涯經驗，表示剛畢業時曾因方向不明、技能不足而卡關，但後來發現台中市勞工局推出的「青秀樂台中、就業成功」方案，能幫助年輕人快速找到職場定位，簡直是人生轉職神助攻！

3階段、12項服務　一站式搞定求職煩惱
「青秀樂台中 就業成功」方案針對15～29歲青年設計，整合三階段、12項服務，讓求職變得更有系統、更有效率。
• 職涯探索： 透過職業適性診斷、職涯藍圖工作坊與VR虛擬就博會，幫助青年了解自己的專長與興趣，找到最適合的方向。
• 求職準備： 提供履歷健診、面試技巧指導、職場導航講座、AI虛擬面試與AR穿搭系統，幫助求職者提升面試表現。
• 就業媒合： 舉辦徵才活動，另提供高達38,000元的「青年就業獎勵金」，讓青年站穩職場。

超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

▲「青秀樂台中 就業成功」2.0方案，採行3階段、12項服務，協助青年順利就業。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

青年就業不迷惘　超認真少年暖心喊話
「台中市政府勞工局這些服務，不只解決職涯難題，更讓人感受到政府的用心。」超認真少年建議，正在求職或準備轉職的青年朋友，不妨實地了解「青秀樂台中」計畫，他笑稱：「走進就業服務站，你會發現這是你應該早點知道的秘密基地！」

有興趣的青年朋友快到臺中市就業服務處官網了解更多資訊，讓求職不再迷惘，人生起點從台中開始！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
14小時百人斬！　女優和「101男啪完」突然落淚
32歲試毒師墜樓慘死！　老大命小弟搜屍滅證
8月才飆車判刑！　台中22歲男酒駕1死3傷
快訊／溫泉偷拍狼放出來了！　母籌30萬救兒
快訊／衛福部霸凌案　調查結果出爐
女科員「拿警槍亂瞄人」嚇壞全場！　移民署回應
一堆學生下車了！　他踏上新幹線「車廂一幕」讚爆
陳彥翔縱火8死！妻姊痛訴：妹託夢「不甘心」　生前最後一句話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白高興一場？他曝LAWSON商標註冊之謎　再提1關鍵：打得贏鹹酥雞嗎

社保司長罵下屬去死「不算霸凌」　衛福部：申誡2次、續任主秘

公認「最貼心的水果」是它！　芭樂也申請參戰

超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業

女友免費看Netflix！他不忍了「為小便宜降低格調」　網不挺：少來

高學歷工程師也會被詐騙！網曝「1心態」是關鍵：跟智商無關

快訊／衛福部霸凌「3案認定成立」總案件增至8起！7人受懲處

「機車改排氣管」未認證開抓！噪音超標最高罰3萬　新制元旦上路

超多人用笑哭emoji！他喊很解「交不到女友」理由曝　大票點頭

照顧奶奶10年竟遭姑姑提告！他心寒：要先認清是幾等親再來孝順

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

擔心車道上小貓被撞　黑狗救援輕叼牠回路邊

白高興一場？他曝LAWSON商標註冊之謎　再提1關鍵：打得贏鹹酥雞嗎

社保司長罵下屬去死「不算霸凌」　衛福部：申誡2次、續任主秘

公認「最貼心的水果」是它！　芭樂也申請參戰

超認真少年揭職涯祕訣！台中「青秀樂」12項服務讓你輕鬆就業

女友免費看Netflix！他不忍了「為小便宜降低格調」　網不挺：少來

高學歷工程師也會被詐騙！網曝「1心態」是關鍵：跟智商無關

快訊／衛福部霸凌「3案認定成立」總案件增至8起！7人受懲處

「機車改排氣管」未認證開抓！噪音超標最高罰3萬　新制元旦上路

超多人用笑哭emoji！他喊很解「交不到女友」理由曝　大票點頭

照顧奶奶10年竟遭姑姑提告！他心寒：要先認清是幾等親再來孝順

白高興一場？他曝LAWSON商標註冊之謎　再提1關鍵：打得贏鹹酥雞嗎

上班族撬娃娃機行竊！順便A走限量公仔　偷機車沒戴安全帽露餡

韓「6在野黨」聯手！二度提交尹錫悅彈劾案　預計14日表決

社保司長罵下屬去死「不算霸凌」　衛福部：申誡2次、續任主秘

800萬元房價險飛！永慶房屋張樽寶誠實為屋主補登公設才救回！

看中面向中庭高樓！他憂「會有風水問題嗎」　一票搖頭：感覺不值

挺綠能發展　一銀擔任首家離岸風電國家融資保證額度管理銀行

先探／任天堂、Sony搶市　概念股先行

公認「最貼心的水果」是它！　芭樂也申請參戰

林襄穿低胸趴床「蹦出超兇頭燈」！　細肩帶包不住事業線

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

謝宜容前下屬曝輕生公務員「凌晨上班」原因

更多熱門

相關新聞

魯蛇「職難」癌？！蔡哥過來人經驗分享

魯蛇「職難」癌？！蔡哥過來人經驗分享

「明明很努力，卻活得很吃力！」許多剛踏入社會的Z世代新鮮人，對未來充滿著各種憧憬，但在求職過程屢屢碰壁，或是進入職場遭遇到重重考驗後，才發現理想與現實落差有多大，因此不免自我懷疑，陷入負面情緒中，自怨自艾感嘆自己是人生母胎魯蛇組，甚至產生「被針對」、「辛勞不被看見」的挫折與沮喪。

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

求職者要求「招待手搖飲」　大票1原因會錄取

求職者要求「招待手搖飲」　大票1原因會錄取

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

中國官方公布10月青年失業率17.1%　連兩月下降

中國官方公布10月青年失業率17.1%　連兩月下降

關鍵字：

找工作求職台中市政府勞工局青年就業超認真少年就業服務站

讀者迴響

熱門新聞

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

孟耿如神隱8個月「無預警發文」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

經典賽資格賽教練團　陳宗宏加入

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面