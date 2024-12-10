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魯蛇「職難」癌？！蔡哥過來人經驗分享　被針對也ＯＫ

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自蔡哥臉書）

▲知名Youtuber蔡哥在社群大吐苦水，自己一開始在找工作的時候，也有過「被針對」的心情。（圖／翻攝自蔡哥臉書）

生活中心／綜合報導

「明明很努力，卻活得很吃力！」許多剛踏入社會的Z世代新鮮人，對未來充滿著各種憧憬，但在求職過程屢屢碰壁，或是進入職場遭遇到重重考驗後，才發現理想與現實落差有多大，因此不免自我懷疑，陷入負面情緒中，自怨自艾感嘆自己是人生母胎魯蛇組，甚至產生「被針對」、「辛勞不被看見」的挫折與沮喪。網路上不乏有年輕人分享類似經驗，道出努力與收穫不成正比的無奈，除了引起共鳴，反映出Z世代在職場適應上所面臨的挑戰，知名Youtuber蔡哥也在社群大吐「過來人」的苦水，自己總是被針對，很難不往心裡去。

身為現在年輕人最嚮往的職業－自媒體，蔡哥分享自己求職路上也曾經「職難癌」，一開始在找工作的時候，他遇到最大的問題是不知道自己喜歡什麼，以及自己擁有什麼能力，導致自信不足，「很多事情會往心裡去，覺得自己處處被針對」。不過現在的就業資源豐富多元，他分享提到政府的就業服務站(台)已不再只是侷限於申請失業給付，還有很多創新服務可以好好運用，例如台中市政府勞工局「針對」不同專才與年齡族群的勞動族群，提供諮詢與媒合的服務，很推薦青年朋友可以去了解一下。

沙鹿在地的蔡哥近期走訪台中市政府勞工局，發現目前針對15～29歲青年族群推動的「青秀樂台中、就業成功」方案全面升級，服務項目從9項擴增至12項之外，考量到這個年齡層的求職朋友，常常不知道自己擅長什麼或是喜歡什麼，特別以三階段來協助順利就業，分別是：第一階段「職涯探索」的職業適性測試診斷、職涯藍圖工作坊、職場體驗活動及VR 360虛擬就博會；第二階段「求職準備服務」探索自己的職涯配適性，規劃履歷健診、面試技巧指導、職場導航講座，以及AI面試官/AR面試穿搭系統，針對不同產業安排自己的面試就職須知；第三階段「就業媒合階段」提供一站式就業服務、專案徵才活動、企業說明會及就業金安薪補助，讓不同工作專才技能的勞工青年，找到自己的職業舞台。

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自台中勞工局官網）

▲「青秀樂台中 就業成功」2.0方案，採行3階段、12項服務，協助青年順利就業。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自台中勞工局官網）

▲台中全市27處就服據點提供一站式就業服務，歡迎青年朋友多加利用。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

尤其時代在進步，就業服務也引進最夯的AI科技應用，讓求職變得更輕鬆、更有效率！中市府創新建置的VR 360虛擬就博會系統，只要戴上VR眼鏡，就可以自由地線上瀏覽展覽空間，選擇感興趣的企業後，由主管或人資帶路，探訪實際工作環境，就像親臨現場一樣，突破空間及時間的限制；此外，還有AR虛擬面試穿搭系統，大型虛擬試衣間提供150套服裝，幫助求職者找到適當服裝展現自信，以及AI虛擬面試系統運用最新的AI語音技術，可以反覆與AI面試官重複對話演練，練習面試應對技巧，讓你真正面試時能夠表現最好的自己，增加錄取機率。

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自台中勞工局官網）

▲中市府創新就業服務，建置VR 360虛擬就博會系統、AR虛擬面試穿搭系統、AI虛擬面試系統，打造更輕鬆高效的求職體驗。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

除了打造智慧化求職平台，台中青年還有其他福利，其中「青年就業獎勵金」最高可領38,000元，戶籍在台中的15～29歲青年至就業服務站(台)接受推介媒合就業，工作滿期就有機會為自己賺得獎勵金。考量到青年朋友剛踏出校園、初入社會不久，尋職階段尚無勞保保障，也可能還沒有積蓄可以購置坊間商業保險，因此今年首次推出「青年求職就業安心保險」，針對15～25歲設籍台中市或實際居住在台中市的青年，提供保額30萬元的傷害保險及1萬元的傷害醫療險，此項服務保費由市府負擔，完全免費，目的就是希望讓青年求職就業更安心，申請期限至113年11月30日止，有需要的人記得把握時間，至台中市27處就業服務站台洽詢。

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自蔡哥臉書）

台中勞工局,找工作,求職,社會新鮮人,Ｚ世代新鮮人,蔡哥（圖／翻攝自蔡哥臉書）

▲台中市政府勞工局提供青年就業多項相關服務及其他福利，蔡哥大推青年朋友無論是正在找工作，或是轉職的空檔，都可以去了解一下。（圖／翻攝自蔡哥臉書）

身為道地的台中在地郎，蔡哥深感勞工局的便民服務是勞工福祉，除了求職路上可以少走許多冤枉路，勞工局也安排了許多就業講座及職能課程，對於迷惘的年輕朋友有著雪中送炭的即時幫助，而且現場氣氛輕鬆自在，整個作業流程快速，還有廠商公司在徵才，勞工局會確認薪資及勞動條件是否符合勞動法令，相對有保障，安全感大大提升，根本是求職者的秘密基地。「我覺得實地了解後，也很推薦他們推的講座跟課程，可以學技能也可以探索自我，算是很多可以參考的」，大推在求職時期或是轉職空檔，可以走訪台中市政府勞工局，蔡哥就直說這種「被針對感覺，好像很OK(單押X1)」。

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