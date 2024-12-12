找工作也有秘密武器？魚乾大推台中「青秀樂」助攻求職之路

▲知名Youtuber魚乾於臉書分享自己的求職經歷，並呼籲青年多加利用台中市勞工局提供的就業服務資源。（圖／翻攝自魚乾臉書）

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「找工作也太難了吧！」對剛畢業或正處於轉職中的年輕人來說，求職就像打副本，不僅要摸清方向，還得在各種挑戰中闖關成功。知名Youtuber魚乾近日在臉書發文分享求職心路歷程，表示當年剛出社會時，她也曾因為不知道自己擅長什麼而感到超挫折。然而，她發現台中市政府勞工局推出的「青秀樂台中、就業成功」計畫，堪稱求職界的神隊友，從探索方向到拿下offer，幫助青年朋友一路無痛通關！

針對15～29歲的青年族群，台中市政府勞工局推動的「青秀樂台中、就業成功」2.0方案，分為「職涯探索」、「求職準備」及「就業媒合」三大階段，共計12項服務，從職涯診斷到就業媒合全方位協助青年順利就業。魚乾忍不住推薦幾項亮點功能，比如VR 360虛擬就博會，求職者戴上VR眼鏡，就可以自由地在虛擬展覽空間瀏覽，選擇感興趣的企業，搞懂職場環境超輕鬆；還有AI面試官，隨時運用最新的AI語音技術陪你模擬面試，練到滿分再上場！

▲「青秀樂台中 就業成功」2.0方案，採行3階段、12項服務，協助青年順利就業。（圖／翻攝自台中市政府勞工局官網）

「青秀樂台中、就業成功」第一階段「職涯探索」包括職業適性診斷、職涯藍圖工作坊、職場體驗活動及VR虛擬就博會；第二階段「求職準備」提供履歷健診、面試技巧指導及AI面試官等創新服務；第三階段「就業媒合」則安排一站式就業服務及專案徵才活動等，讓青年朋友快速找到適合的工作。

「不論是迷茫的職涯探索階段，還是準備履歷、面試技巧，有這些就業服務資源協助，幫助我更清楚自己的方向。」魚乾也鼓勵青年朋友，如果正處於求職或轉職的階段，不妨多加利用這些資源，讓求職之路更有保障、更具信心。

▲魚乾超推「青秀樂」方案，讓你像打遊戲一樣輕鬆找到理想工作！（圖／翻攝自魚乾臉書）

想要了解更多相關服務，可至台中市27處就業服務站台洽詢，讓台中青年在人生職涯的起跑點就站穩腳步，朝著夢想前進！