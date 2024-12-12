年薪2千萬卻「暗槓」情人258萬麥卡倫威士忌　最美董座曝原因

▲先前林明佐(右)出庭時曾表示，未收受九州集團總裁陳政谷送價值258萬元麥卡倫是被徐培菁(左)幹走了，徐昨在庭上也坦承是她暗槓無誤。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

被檢方視為九州博弈集團的重要幹部、被稱為「最美董座」的徐培菁，不僅吸收前中市刑大大隊長林明佐當內鬼，還與對方發展出地下情，先前林明佐出庭時曾表示，未收受九州集團總裁陳政谷送價值258萬元麥卡倫是徐暗槓了，徐昨（11日）在庭上坦承酒是被她暗槓，係因為她個人很喜歡才占為己有，讓旁聽席上的民眾訝異不已，直呼徐的年薪達2000萬元，居然還要暗槓男友的禮物。

起訴書指出，九州集團總裁陳政谷為挖徐培菁跳槽，不惜開出年薪2000萬元挖角徐，徐培菁還曾向閨蜜透露煮晚餐給老闆吃，結果陳政谷反送重量1公斤、價值260萬元的金條打賞。

▲徐培菁昨日出庭怒氣不小，拿出筆記大訴委屈，痛批檢方以及媒體，但庭後步出法庭，面對媒體詢問都不願回應。（圖／記者許權毅攝）



檢方調查，徐培菁被檢方認定在九州集團扮演關鍵角色，負責處理打點陳政谷工作事務、開銀行帳戶、購買私人飛機，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信，兩人更發展出婚外情，甚至同居。

林明佐曾在10月初出庭表示，有關檢方查出九州集團曾送上1名價值258萬元的限量版麥卡倫威士忌一事，他始終不知情，酒是被徐培菁「幹走」，但當時被檢方打臉，林明佐其實知情。昨日徐培菁坦言，該款酒昂貴且稀有，自己很喜歡，所以才將麥卡倫藏起來，占為己有。

對於麥卡倫一事，徐培菁與林明佐雙方說法一致，但有關於徐培菁豪送林明佐2000萬元現金，當作林明佐前妻的贍養費，雙方說詞兜不攏。徐培菁在庭上大喊「我沒有借2000萬元給他」，但法官認為此事與案情無關，沒讓她繼續說下去。