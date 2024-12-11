最美董座喊冤非幹部「總裁把我當妹妹」　閨蜜也收350萬皮帶

▲林明佐涉貪案，被檢方認定是九州集團幹部的徐培菁，今日開庭訴委屈，稱總裁陳政谷把自己當妹妹，還連同閨蜜也送上一條350萬皮帶。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

刑事戰將林明佐涉貪案，今日九州集團幹部、前美女電競董座徐培菁出庭。徐培菁在庭上訴苦，稱自己被當成美人計主角，是奇恥大辱。徐培菁稱，九州集團總裁陳政谷視自己如妹妹，陳為人大方，連同對待自己的醫師閨蜜都相當好，還曾送一條350萬皮帶，可傳林姓女閨蜜作證。

徐培菁開庭時稱，自己15年前設立葳群公司，從販售水果轉而變成遊戲業，公司均合法，自己為全權負責人，後來跟剛谷公司李姓負責人接觸，協助剛谷開發遊戲，跟剛谷有合法簽約，葳群也有依法繳納稅金，若說有涉犯洗錢，那麼政府收稅是否為洗錢共犯？

至於檢警日前偵辦剛谷案時，徐培菁也否認有洩密情事。徐培菁說，因為剛谷是合作公司，得知剛谷遭到搜索、負責人李男在韓國落網，才詢問林明佐自己的公司是否會遭受牽連？當時秉持自己曾經是記者、對方是合作客戶，才會打聽此事。

▲徐培菁今日穿著Prada精品球鞋出庭，外型依舊保持亮麗。（圖／記者許權毅攝）



至於跟九州博弈集團總裁陳政谷如何認識？徐培菁說，在2020年認識陳政谷，還上網查了陳政谷背景，以為陳政谷就是九州集團老闆，但後來才知道，陳政谷是房地產起家的投資商。

▲陳政谷先前出庭時，要求媒體如實報導。（圖／記者白珈陽攝）



徐培菁說，陳政谷視自己如親妹，陳本身就為人大方，曾經送給林明佐的一瓶258萬限量版麥卡倫威士忌，確實是被自己暗槓起來。但陳政谷也曾經送過自己的林姓醫師閨蜜，一條要價350萬的皮帶，可佐證陳的大方，也證實那瓶威士忌並沒有所謂的對價關係。

徐培菁辯護律師說，檢方試圖用他案各書類來證明被告犯行，但就賭博罪而言，所開發的遊戲、網站都沒開設上線，更不論出入金都不吻合，怎麼會有賭博罪可言？若被告有犯罪意圖，為何還要找高等人才開發遊戲，不把不法所得最大化？檢方不能將正常男女關係，當作阻卻違法事由的理由，已經定錨，再推論，並無積極證據，只能拿林明佐求神問卜當作證據。

檢方反駁，被告說葳群跟陳政谷無關，但手機內對話內容可證，徐培菁要把葳群內部決策、細節告知陳政谷。此外，去年5月25日執行剛谷搜索前一日，檢警才會知道搜索地點，但卻洩密，當時林明佐與陳政谷所在同處、時序很密，林明佐還被稱讚「幫了老大很多忙」。

檢方認為，辯方是為了混淆辦案，才刻意切割陳政谷，徐培菁早就知道陳政谷不法，還收受2億資金，本身就是洗錢，隱匿犯罪所得。