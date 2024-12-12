失聯移工合法化？業界反對　勞動部：目前沒有轉正的政策在執行

▲勞動部次長陳明仁出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

在行政院長卓榮泰表態開放服務業有條件引進移工之際，勞動部昨邀相關團體，召開「失聯及從事許可外工作移工重新取得在台工作身分之探討」座談會，外傳與會團體一面倒反對失聯移工轉正。對此，勞動部次長陳明仁說，「勞動部現在沒有一個轉正的政策在執行，沒有」，只是各界有不同聲音，有人呼籲要轉正有人覺得不應該，所以正在搜集大家意見。

針對移工轉正的問題，勞動部次長陳明仁說，轉正一定會涉及到法律的修正，也會涉及到正反面意見，勞動部目前沒有一個政策說會開，但是做為勞工主管機關，也有義務必須要把各方面意見做完整評估跟搜集，這也是目前正在進行的事情。

陳明仁強調，轉正是一個簡單的說法，但是這個轉正涉及到失聯移工怎麼失聯的、現在在哪裡，以及用什麼方式轉正，有很多面向，「勞動部現在沒有一個轉正的政策在執行，沒有」，只是各界有不同聲音，有人呼籲要轉正有人覺得不應該，所以正在搜集大家意見。

陳明仁說，昨天在搜集的就是針對一部分，尤其是利害關係團體很多還是有不同意見，還在意見的搜集階段，也未必就會變成全國勞動力政策的決定。

但陳明仁表示，既然院長要求洪部長要做全面性的勞動力政策評估，勞動部都要把所有各方面提到討論的議題，在評估討論時有掌握和了解，所以都還在初步的了解階段。