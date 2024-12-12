轟「謝宜容自以為獨裁者」　律師點2嚴重後果：貪瀆收押、霸凌害命

記者郭運興／台北報導

勞動部重啟調查北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布，針對前北分署長謝宜容調查結果，洪申翰表示「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。對此，律師黃帝穎今（12日）表示，調查報告記載「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙」。他批評，謝宜容自以為獨裁者，欠缺民主觀念，最終導致二大嚴重後果「貪瀆收押、霸凌害命」。

黃帝穎表示，勞動部對謝宜容霸凌案重啟調查，報告記載謝宜容曾指示「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理」。

黃帝穎表示，謝宜容稱領導不容置喙就是獨裁者，民主國家沒有不受制衡的權力。韓國總統尹錫悅發布戒嚴令，遭國會過半數否決，六小時即發布解嚴，這就是權力必有制衡的民主常態！但謝宜容竟稱領導不容置喙，顯然自以爲比尹錫悅還大。

黃帝穎指出，謝宜容自以為獨裁者，欠缺民主觀念，導致二大嚴重後果「貪瀆收押、霸凌害命」，第一，謝宜容以為首長公款支配也不容置喙，結果貪瀆被法院裁定收押禁見。

黃帝穎說，謝宜容在分署稱霸，自認領導不容置喙，因此對公款支配，應也認為不容置喙，但這踩到法律的紅線，檢方查到謝宜容涉貪污圖利及違反政府採購法證據，並成功說服法官裁定收押禁見。

黃帝穎再指，第二，謝宜容以為稱霸分署，對下屬毫無同理心。勞動部重啟調查的調查報告，可見謝宜這種獨裁者稱霸分署，最終發生高壓霸凌，下屬輕生的憾事。

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▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）