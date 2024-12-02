年底找工作「好多家已讀」　他驚問正常？一票哭：這個過年難過了

▲原PO哀嘆，履歷被已讀但無下文。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族都等著年終進帳才敢提離職，因此年後才會有比較多職缺釋出！一名網友感嘆，投了好多家履歷只被已讀，求問是正常的嗎？文章曝光後，一票網友也直呼「+1，這個年難過了」、「我也是丟了300家，幾乎已讀」；但也有人幸運分享，「今天下午接到通知！錄取了」。

一名男網友在Dcard無助求問，滑人力銀行網站發現喜歡的職缺比較少，「是正常的嗎？投了好多家都被已讀」，因此感嘆年底工作不好找。

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底下網友回應，「一直被已讀QQ」、「一直到過年前應該都很難找，我之前年底找，大概都是到隔年2月3月才開始比較多適合的職缺出來」、「大多都在卡年終吧，或是不好離開，除非屎缺到一秒都不想多待下去，才會快閃離職」、「正常！大家都想待到年後，不要太焦慮」、「+1，這個年難過了」、「我也是丟了300家，幾乎已讀」。

但也有人分享年底順利被錄取，「今天下午接到通知！錄取了」、「我接到蠻多面試的，已讀5個至少有2個會發面試，有可能跟職務有關，我鎖定在行政和櫃檯這兩個，最後是去精品業當行政，履歷的排版和面試時的包裝很重要」、「GG面試完，15天就收到電子聘書了」。