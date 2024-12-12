AI賦能傳統　智能客服與AI虛擬人引領迎王祭典新模式

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三年一度的東港迎王平安祭典，今年在AI科技的加持下，變得更加智慧便捷！與創造智能科技股份有限公司合作打造的「迎王大總理春忠AI萬事通」LINE官方帳號，成功入圍並榮獲LINE Biz-Solutions Awards 2024「最佳創新科技運用獎」及「最佳在地行銷獎」，並勇奪「最佳在地行銷獎」。

▲得獎背板。（圖／創造智能科技股份有限公司提供）

屏東的東隆宮已經有超過三百年以上的歷史，東港迎王平安祭典吸引超過十萬名信徒與外地遊客，但是卻存在兩大隱憂：一是仰賴志工提供人工客服，人力資源嚴重不足，二是人口快速老化，外地旅客對於王爺文化缺乏認識與理解。創造智能科技與迎王大總理合作，以LINE作為平台，採用AI智能客服技術，透過AI語意分析，實現了自動回覆功能。用戶可在帳號中隨時查詢迎王平安祭典的活動資訊，從迎王、王船遶境到送王等所有關鍵活動的時間、地點及詳細流程，創造智能協助LINE官方頻道會自動根據用戶的提問進行回應，成功解決客服人力不足問題。回覆方式還整合了圖文選單、圖片、短影音等多媒體展示方式，讓用戶獲取資訊更加直觀便捷。

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為了提供更加生動的互動體驗，創造智能科技還利用AI模型生成了四位虛擬分身：著名主持人柯大堡、曾甜，迎王大總理鄭春忠以及大總理執行秘書鄭有莉，同時引入了TTS（Text-to-Speech）技術產製多達三十支AI虛擬人短影音，讓信徒在查詢宗教民俗資訊時能以影片形式回覆，AI虛擬人擬真的聲音與影像有效吸引信徒點擊短影音，了解迎王祭典的歷史與文化背景，成功推廣王爺文化。

▲LINE介面。（圖／創造智能科技股份有限公司提供）

評審委員AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長吳秀倫表示，大型活動要招募義工來充當客服人員相當不容易，往往是主辦單位的硬傷，這次創造智能科技用AI智能客服解決了人力問題，同時對用戶進行分眾貼標，了解每個用戶的需求給予適當的回覆，也同時將用戶進行分組分群，方便活動後可以進行再次行銷推廣。另外，創造智能科技還把現在最流行的AI虛擬人加進來做成短影音，提升用戶點擊的意願，同時整合GPS系統追蹤遶境行程，把用戶的需求做了一個相當高技術的整合，未來在很多大型活動祭典，這樣的應用是一個非常好的作品。