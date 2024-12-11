從負債→科技巨頭！蘇姿丰帶超微打贏翻身仗　獲時代雜誌最佳CEO

▲超微的蘇姿丰獲選《時代雜誌》2024年度最佳執行長。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國《時代雜誌》宣布，超微（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰獲選成為該刊2024年度最佳執行長，以表彰她在人工智慧（AI）領域的突破性成就。報導稱，蘇姿丰成功帶領公司在全球半導體產業的競爭中脫穎而出，展現強大領導能力，成為AI技術發展的重要推手。

據《時代雜誌》報導，超微是全球領先的中央處理器（CPU）晶片大廠之一，其產品支撐了Google、Meta、亞馬遜、微軟等主要科技企業的運作，為這些科技巨擘的個人電腦和資料中心提供動力。不僅如此，超微在繪圖處理器（GPU）的研發上也成績斐然，讓超微成為運行AI應用程式的核心力量之一。從電子郵件傳送到線上影音播放，甚至AI助理的日常功能，都需要依賴超微晶片的計算效能。

▲超微是全球領先的晶片大廠。（圖／翻攝自 AMD）

超微在AI領域的優異表現，讓超微的市值在2022年首度超越競爭對手英特爾（Intel），其股價也在10年內飆升了約50倍，來到目前的140美元（約新台幣4557元）。《時代雜誌》將超微的爆發性成長歸功於蘇姿丰的領導，因為這家公司在蘇姿丰10年前接任執行長時，股價只有3美元（約新台幣98元）左右，公司市佔率被吞噬、負債累累，還解僱了25%的員工。

為此，蘇姿丰上任後，立刻對公司策略進行重大調整，聚焦創新產品、強化客戶關係，逐步改變外在對公司的看法，並帶領團隊研發高效率的CPU晶片，投入打造全球最強運算能力的超級電腦專用晶片，協助超微實現驚人的業績成長，才有了這個美國企業史上翻身成功的經典案例。

▲蘇姿丰帶領超微逆轉勝的事蹟已被哈佛商學院當作管理個案研究。（圖／記者呂佳賢攝）

身為領袖，蘇姿丰以嚴謹的風格和遠大的目標激勵團隊。她認為，領導能力可以後天培養，並積極參與公司運作，深入實驗室測試產品，還主持詳細的策略會議。儘管她的高標準讓部分員工感到壓力，但這種作風同時也確保了超微持續保有高度競爭力。

蘇姿丰的長遠規劃著眼於AI晶片市場的成長潛力。她預估，到2028年，專用AI晶片市場價值將達到5000億美元（約新台幣16.2兆元），遠遠超過10年前整個半導體產業的規模。儘管輝達在AI芯片市場領先，但她相信，超微能藉由長期策略，穩步縮小差距，並為未來市場爭奪做好準備。

蘇姿丰的成就離不開她的背景與努力。出生於台灣的她，自幼隨家人移民美國，並在紐約成長。她在很小的時候，就表現出了對理工科的熱愛，逐漸迷上編程，並進入麻省理工學院（MIT）修習電機工程學，最終取得博士學位。蘇姿丰於2012年加入超微，並在2年後接任執行長，帶領超微從陷入財務困境的公司，逆轉成產業中具有關鍵影響力的大企業。她的遠見和毅力不僅讓超微煥然一新​​，也讓她成為科技領域的傑出代表人物。