超商就吃得到日本排隊拉麵！神還原東京米其林名店人氣雞白湯

▲超商就吃得到「日本排隊拉麵」，7-11合作關東、九州、北海道人氣店家，開發微波即食拉麵。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

日本排隊拉麵，在台灣超商就能吃！7-11全新企劃「日本拉麵盛典」，12月11日起開賣獨家開發的微波即食拉麵，24小時想來一碗都能滿足，像是合作東京米其林推薦名店「銀座篝」，神還原人氣招牌「雞白湯拉麵」，還有與豚骨拉麵名店「一風堂」攜手，端出經典「叉燒豚骨拉麵」，搭配CITY TEA還能省10元。

7-ELEVEN指出，每年到冬天，湯麵相關商品銷售逐年成長，今年業績已較去年同期成長超過3成，全新推出「日本拉麵盛典」，以關東、九州、北海道拉麵為發想，開發3款新品。

▲7-11與東京米其林推薦名店「銀座篝」合作，將人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食。（圖／業者提供）

其中關東代表，特別與東京米其林推薦名店「銀座篝」合作，由日本主廚監製並嚴選日本進口食材和調味料，將人氣招牌「雞白湯拉麵」變身超商微波美食，濃稠的白色湯頭與本店相同，同樣以鹿兒島縣赤雞雞骨與蔬菜精華熬製而成，濃而不膩， 搭配多種時令蔬菜和舒肥雞胸肉，類法式擺盤，忠實還原銀座篝店內的美味。

12月11日起購買「銀座篝-雞白湯拉麵」，並在台北銀座篝IG或FB上投稿，還可獲得神秘小禮，詳細優惠辦法請見「台北銀座篝」的社群官方帳號，數量有限，送完為止。

▲7-11今年端出經典「一風堂-叉燒豚骨拉麵」。（圖／業者提供）

另一款來自博多的正統豚骨拉麵名店「一風堂」，今年也端出經典「一風堂-叉燒豚骨拉麵」，使用帶有彈韌口感的特製細拉麵，湯底下足功夫，採用一風堂同款慢火熬煮的高湯，並使用特製的「豬背脂」提味，搭配五花叉燒、爽脆木耳與蔥花，調味上更貼近原店正宗九州風味。

▲超商就吃得到「日本排隊拉麵」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也觀察到濃郁系的「蝦味拉麵」近年也深獲拉麵愛好者歡迎，特別以北海道濃郁的蝦味拉麵為標竿，開發「御選-鮮蝦豚骨拉麵」，是超商少見的以海鮮為基底的拉麵。以蝦膏與豚骨高湯慢火熬煮，搭配香氣十足的豬油，打造濃厚且層次豐富的湯底，配菜嚴選豬肉叉燒、鮮蝦與蛋，呈現出帶有蝦味香氣的海陸精華拉麵，適合冬季來上一碗。

12月11日起至1月7日期間，凡購買麵食指定商品，還可享CITY TEA 英式紅茶「單杯省10元」優惠。

▲購買麵食指定商品，還可享CITY TEA 英式紅茶「單杯省10元」優惠。（圖／業者提供）

★家樂福泡麵熱銷榜、人氣優惠

家樂福日前公布「2024年國內10大泡麵熱銷排行榜」，依序為：統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉、統一鮮蝦麵、統一阿Q雞汁排骨桶麵等。

▲家樂福近日公布人氣泡麵熱銷榜。（圖／業者提供）

而11月起在家樂福新上架開賣的「來一客辛辣香菇杯麵」，不僅創下首賣第一周銷售一空，以黑馬之姿突破長年熱銷的「來一客鮮蝦魚板」單月銷售業績，預計2025年將會闖入年度熱銷前5大排行榜。

▲「來一客辛辣香菇杯麵」預計2025年將會闖入年度熱銷前5大排行榜。（圖／業者提供）

異國泡麵熱銷排行榜，依序為：農心辛拉麵、農心爽口海鮮烏龍麵、農心安城湯麵、營多珍饌系列印尼極品炒麵、不倒翁起司拉麵、農心辛辣白菜風味拉麵、日清合味道海鮮味杯麵、日清咚兵衛油豆腐烏龍麵、營多珍饌系列蒜香極品炒麵、出前一丁黑蒜油豬骨湯味速食麵。

▲家樂福推出泡麵優惠。（圖／業者提供）

為了讓消費者重溫亞洲十大泡麵的美味，家樂福即日起至12月31日止特別推出指定泡麵優惠價，包括「新加坡百勝廚叻沙拉麵」每包特價89元、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」每袋特價135元、「農心魷魚炒碼麵」每袋特價249元、「Mykuali檳城白咖哩雞」每袋特價148元、「Paldo御膳炸醬麵」每包特價209元、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」特價69元、「曾拌麵-香蔥椒麻」特價178元、「愛覓麵泰式綠咖哩雞肉風味杯麵」特價32元、「KiKi蔥油拌麵」特價249元。